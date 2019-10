ZVEZDA POD BAGDALOM Milojević: Bili smo na ozbiljnom iskušenju, izvukli smo mnogo pouka

"Uvukao se nemir. Ne možete sve u životu da imate. Ne postoje problemi, postoje iskušenja, a mi smo bili na ozbiljnom iskušenju. Ima razlog zašto je to došlo tada. Svaki put kada se nešto loše desi, desilo se zato što je trebalo. Super ako možete da izvučete pouke, ako ne, onda ste u velikom problemu, a mislim da smo mi mnogo pouka izvukli. Takav je život, iskušenja i treba da dodju", rekao je Milojević.

Zvezda je pre dve nedelje izgubila od Partizana, čemu je posvećena velika pažnja. Potom su usledile prvenstvene pobede nad Voždovcem i Mačvom i potom Olimpijakosom u Ligi šampiona.

Milojević je bio ljut posle duela sa Olimpijakosom u utorak, što se odrazilo u njegovoj izjavi posle te utakmice.

"Ne bih rekao da sam imao emotivan nastup. Kazao sam šta sam želeo. To je sve za zaborav, idemo dalje. Ne bih davao prostora da pričamo o tome. Nije to izliv emocija. Samo sam rekao istinu i ono što jeste. Nije mi bila namera da upirem prstom. Šta sam imao da kažem, rekao sam, onaj ko se prepoznao - prepoznao se, ko nije - nije. ; To je sramota, ne bezobrazluk. Ko se prepoznao i našao, svako nek odgovara za sebe", kazao je Milojević četiri dana posle toga.

Crvena zvezda ima tri boda u Ligi šampiona. Prvi u grupi je nemački Bajern koji je čak sa 7:2 pobedio Totenhem. Crveno-belima sledi duel sa engleskim klubom.

"Zanimala nas je samo utakmica sa Olimpijakosom. Ne gledamo druge rezultate, ne može da se uporedjuje. To su sve velike, veoma dobre ekipe. Neko ima dobar, neko loš dan. Ne bih to posebno da komentarišem. Totenhem je i dalje fenomenalna ekipa, toliko jaka i stabilna. To se uopšte neće odraziti na njih", naveo je trener Zvezde.

Upitan je da komentariše izjavu golmana Totenhema Uga Lorisa da engleski klub planira da osvoji svih šest bodova protiv Zvezde, na šta je rekao: "Oni planiraju, a Bog odlučuje".

Posebnu pažnju zbog grešaka i loše igre skrenuo je holandski fudbaler Radživ Van La Para, za koga je Milojević rekao da ima njegovo poverenje.

"Zvezda je zahtevan klub. Očekivanja su velika. Došao je na kraju prelaznog roka, skautirali smo ga, gledali... Nov je ambijent, nema prilagodjavanja i desi se da igrač igra dobro, onda je to super, a neko ne odigra. To nam se desilo i prošle godine na kraju prelaznog roka, kada pojedini nisu odigrali na nivou. Ispalo je da su promašeni i tako dalje. Mnogo rano donosimo zaključke. Hajde malo da im damo prostora i vremena da se prilagode. Nije tako lako kada sve promenite. Voleli bismo da jeste. Biću strplji sa Van La Parom. Može bolje, u to sam ubedjen, samo mu treba dati vremena da se adaptira. Treba biti posebno strpljiv sa njim", rekao je Milojević.

Izrazio je nadu da će igrači poput Miloša Vulića, jednog od heroja u duelu sa Olimpijakosom, kao i Alekse Vukanovića, nastaviti da koriste šanse koje im se ukazuju.

"Ne volim da pričam posebno o igračima. Došli su ovde jer zaslužuju da nose dres Crvene zvezde. Veoma su kvalitetni igrači, na njima je da rade i da iskoriste šansu kad god je dobiju. U timu uvek neko odskoči, sada je to bio Vulić, možda bude opet ili neki drugi igrač", rekao je Milojević.

Crvena zvezda će imati četiri reprezentativca Srbije, pošto su pozive dobili Nemanja Milunović, Marko Gobeljić, Milan Pavkov i Milan Rodić.

"Uvek sam srećan kada imam igrače koji nose dres reprezentacije. Ako postoji kruna, što se tiče nacionalnog naboja to je igra u reprezentaciji. San svakog od nas je da nosi grb reprezentacije svoje države. Tako gledam, to je kruna nečega što možete da radite u fudbalu. Veoma sam ponosan što Zvezda ima reprezentativce i mislim da oni zaslužuju taj poziv i nadam se da će ga opravdati svojim igrama i ponašanjem", kazao je Milojević.

Zvezda će sutra od 16.00 gostovati Napretku u Kruševcu, u 11. kolu Super lige Srbije.

"Veoma nam je bitna utakmica. Prvenstvo nam je prioritet. Mnogo smo se istrošili posle Olimpijakosa, ali mislim da ćemo dobro da se spremimo", rekao je Vladan Milojević.

Trener crveno-belih je naveo da ima problema sa igračkim kadrom, da je neizvestan nastup Hozea Kanjasa, dok u timu očekuje Milana Pavkova sa kojim zbog povrede nije želeo da rizikuje protiv Olimpijakosa.

Milojević je naveo da je naredni rival Napredak veoma dobra i talentovana ekipa.

"Čeka nas jedno od težih gostovanja, u domenu najtežih. Imam samo reči hvale za Napredak. Pravi lokal-patriotski klub, svi Kruševljani ga veoma vole. Atmosfera je uvek uzavrela. Napredak je u ovom prelaznom roku dosta izmenio tim, otišli su mnogi nosioci. Ambiciozni predsednik je pokušao i dosta toga dobrog uradio, doneo je svežu krv. Spremićemo se najbolje moguće", rekao je Milojević.

Trener Zvezde je pozvao navijače da pomognu ekipi u Kruševcu.

