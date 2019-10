RAJKOVIĆ I MITROVIĆ PRED LITVANIJU: Spremamo se za baraž, imamo kvalitet za odlazak na EP! (KURIR TV)

"Očekuje nas dobro poznati protivnik, sa njima smo igrali u Ligi nacija. Svakako ćemo ići na pobedu kako bismo se pripremili za baraž u martu. Imamo još neke matematičke šanse, ali realno je da razmišljamo o baražu, da pravimo plan i taktiku za mart", rekao je Rajković novinarima na aerodromu "Nikola Tesla" uoči puta u Litvaniju.

Fudbaleri Srbije igraju u ponedeljak od 20.45 u Viljnusu protiv Litvanije, u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2020. godine. Srbija je treća na tabeli sa sedam bodova iz pet utakmica, četiri manje od drugoplasiranog Portugala, koji je takodje odigrao pet mečeva. Ukrajina je prva sa 16 bodova, ali iz šest utakmica. Na Evropsko prvenstvo plasiraće se prve dve ekipe.

Srbija je pre dva dana u prijateljskoj utakmici u Kruševcu pobedila Paragvaj sa 1:0.

"To je bila dobra provera, Paragvaj je dobra ekipa. Igrali smo dobro, pojačali smo ritam sa igračem više i na kraju pobedili, što je važno za atmosferu. Dobra je atmosfera, svi se dobro slažemo i do marta ćemo napraviti da to bude savršeno. Iz dana u dan je sve bolji rad sa novim selektorom, još se uigravamo", naveo je Rajković.

Upitan o tome ko će biti prvi golman, Rajković je rekao da trojica golmana bore za mesto u timu, a da će selektor Ljubiša Tumbaković doneti odluku.

"Nadam se da ću ja braniti u Viljnusu. Biće teško jer se igra na veštačkoj podlozi. Nadam se da ćemo biti spremni, daćemo makismum da dobijemo utakmicu. Imamo kvalitet da odemo na Evropsko prvenstvo, to zaslužujemo. Spremamo se, radimo na tome, svi verujemo da možemo da napravimo to", rekao je Rajković.

Reprezentativac Stefan Mitrović rekao je da ekipa u odličnoj atmosferi odlazi u Litvaniju.

"Maksimalno ozbiljno smo odigrali utakmicu protiv Paragvaja, što je veoma bitno, uhvatili smo kontinuitet pobeda i sutrašnja utakmica je važna za taj kontinuitet. Očekujem tešku utakmicu, uslovi za igru su malo igračiji pošto se igra na veštačkoj travi. Biće teško ali mislim da našim kvalitetom možemo da ostvarimo još jednu pobedu i da se što bolje pripremimo za sledeće okupljanje", naveo je on.

Mitrović je rekao da ekipa dobro saradjuje sa novim selektorom.

"Polako shvatamo njegove zahteve, tek je drugo okupljanje. Možda igra protiv Paragvaja nije bila kao što se očekivalo i mi smo očekivali bolju igru. Matematički smo još u igri za plasman, ali treba biti realan i spremati se za baraž. U Portugalu smo propustili šansu, baraž je velika šansa za nas i treba da se usredsredimo na to", dodao je on.

Žreb za baraž održaće se u novembru.

