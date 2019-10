DO SADA NEVIĐENI SNIMCI! Pogledajte kako je izgledao incident u Breši IZ DRUGOG UGLA! Dok Srbi jure Albance PROVOKATORE, Baloteliju ništa nije jasno (VIDEO)

Do prekida meča prvi put došlo je zbog isključenja Nenada Lalatovića, šefa struke Novosađanja, koji je u znak protesta povukao svoje igrače sa terena. Kada su se strasti malo smirile, fudbaleri Vojvodine vratili su se na teren, ali to nije bilo sve.

Na startu drugog dela igre došlo je do incidenta zbog kojeg meč više nije bio nastavljen. Naime, par Albanca sa zastavom svoje zemlje došli su do same ivice terena odakle su provocirali Srbe na tribini sa druge strane terena. Kada su to primetili srpski navijači, odmah su potrčali ka grupici Albanaca koji su se dali u beg.

Do većeg incidenta srećom nije došlo, ali meč nije nastavljen pre svega zbog iniciranja prve zvezde italijanskog tima Marija Balotelija. Ovoj velikoj zvezdi svetskog fudbala ništa nije bilo jasno što se može videti i na novom snimku koji je isplivao u javnost samo dan posle samog incidenta.

