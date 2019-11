FALE SAMO JOŠ TEGELTIJA I ŽELJKO PANTIĆ! Nebojša Čović na otvaranju Zvezdine televizije pričao sa Kokezom, pa prozvao Partizanove voditelje! U ŠALI, PA PRIVALI (VIDEO)

Poslušajte kime je opterećen Predsednik KK I SD Crvena zvezda na otvaranju klupske TV umeste da slavi. Dzaba i Sarapa i Marić i Rts, Prva i 90 % portala pod kontrolom, slini milioni 🤣. #crvenazvezda #partizan #delije #grobari

A post shared by Vladan Tegeltija (@vladantegeltija) on Nov 4, 2019 at 5:57am PST