ROMA GUBI IDENTITET: Uprava Vučice se opredelila za čudan potez kojim će zauvek promeniti istoriju slavnog kluba

Uprava Vučice nastavlja da se loše odnosi prema svojim kapitenima, redom su škartirani Frančesko Toti, potom Danijele de Rosi, a sada i Alesandro Florenci. Roma je tako u razmaku od samo dve i po godine odlučila da iz kluba otera i trećeg kapitena. Sva trojica su rođeni Rimljani, sva trojica su predstavljala snažnu vezu između navijača i kluba i sva trojica iz nekog razloga, možda nisu podobna upravi rimskog kluba sa sedištem u Bostonu.

Odluka trenera Paula Fonseke da skrajne Florencija iz tima čini se da nije samo taktičke prirode. Romin odani vojnik nije u kombinaciji za tim čak ni sada kada kada ne postoji alternativa na desnom boku, posle teške povrede Zapakoste i odsustva njegve potencijalne zamene Leonarda Spinacole.

Isprva se mislio da je razlog njegovog odsustva povreda sa kojom je Florenci kuburio početkom oktobra, a onda se dogodio kvalifikacioni meč za plasman na Evropsko prvenstvu između Bosne i Hercegovine i Italije u Zenici. Florenci je poziciji desnog beka bio jedan od najboljih u selekciji Azura, što je u tamošnjim medijima i pokrenulo priču o statusu kapitena Vučice u Večnom gradu.

Fonseka je ranije izjavio kako Florencija vidi na krilu, a ne u odbrani, a tamo je konkurencija ozbiljno jaka, pa je požrtvovani fudbaler u poslednja četiri kola Serije A u tri navrata bio na klupi za rezervne igrače, odigravši svega 12 minuta na gostovanju Udinezeu. Prednost na desnom krilu u tom periodu dobijao je Nikolo Zaniolo, a sada kada je potpuno spreman i Džengiz Under, jasno je da za Florencija neće biti mesta. Sa druge strane, na poziciji desnog beka je bio Spinakola, a u poslednjem meču i Santon. Florenci je na klupi za rezervne igrače sedeo do 78 minuta, a onda je zamenio Zaniola. Sve ovo je samo potvrdilo priče o odlasku italijanskog reprezentativca na pozajmicu ove zime.

I pored toga što je jasno da mu urpava sprema kofere, Florenci je bio maksimalno korektan u nedavnoj izjavi povodom svog statusa u Romi.



"Isključivo sam fokusiran na svoj doprinos Romi. Nadam se da ću u skorijoj budućnosti uspeti da otežam posao treneru prilikom izbora igrača. Upravo on donosi i odluke i ja to poštujem. Ako sam kapiten Rome, onda moram da dam primer drugima. Kao i prethodnih godina, Romu sam uvek stavljao na prvo mesto, svakao pre nego sebe. Svi moramo da ostanemo mirni i da nastavimo naporno da radimo. Ako to radi kapiten, onda svi moraju da slede taj primer", rekao je Florenci.

Alesandro Florenci je prilično emotivno doživeo odlaske Frančeska Totija i Danijelea de Rosija iz kluba. Njegov odnos prema dresu u kojem je odrastao, kao i uzorima uz koje je stasavao, apsolutno je opravdao njegovo imenovanje za novog vođu Vučice. Još od 31. oktobra 1998. godine, kada je legendarni Aldair skinuo kapitensku traku i stavio je na rame Frančesku Totiju.

foto: Profimedia

Florencijev naslednik će biti Edin Džeko, koji svojim karakerom i kvalitetom apsolutno zaslužuje da se nađe u toj ulozi. ali aktuelna uprava Rome je očigledno od samog početka bila odluča da napravi klub po svojim kriterijumima i maksimalno ga otuđi od emocija, koje su ga možda i sputavale svih ovih decenija na rezultatskom planu, ali su ga svako činile posebnim u evropskom i svetskom fudbalu.

foto: EPA/CLAUDIO PERI

Kurir sport

Kurir