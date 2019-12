IMAMO JAK KOLEKTIV I SJAJNU ATMOSFERU! Lalatović: Zaslužujemo da budemo vicešampioni Srbije! (FOTO)

"Imali smo inicijativu tokom svih 90 minuta, iako je svoje šanse imao i Radnik, koji je igrao otvoreno i želeo da dođe do jednog ili sva tri boda.

Na našu sreću, nije uspeo u tome, a danas su nam još neki rezultati išli na ruku", rekao je Lalatović."Nije lako igrati kada znate da, ako ne pobedite, gubite drugu poziciju i zato je opet bio veliki pritisak na mojim igračima. Raduje me to što smo opet na terenu imali petoricu igrača do 20 godina starosti, a sa tako mladom ekipom, pojačanom sa tri-četiri iskusna igrača, mi smo i dalje na drugoj poziciji, pri čemu Partizanu trenutno bežimo četiri boda, a Čukaričkom dva", rekao je Lalatović i dodao

"Ostalo je još jedno kolo do kraja i, ako Bog da, mislim da smo zaslužili da budemo vicešampioni Srbije, što bi za sve nas ovde bio veliki uspeh", dodao je on.

Lalatović je čestitao igračima na svemu što su pokazali ove polusezone.

"Ekipe su izjednačene i nije lako igrati. Niti smo mi kvalitetniji od drugih, niti su drugi kvalitetniji od nas, ali imamo jak kolektiv, a atmosfera u klubu u poslednjih mesec i po dana je stvarno sjajna", rekao je Lalatović.

foto: Starsport©

On je istakao i da se nakon odlaska Nikole Lazetića atmosfera u klubu popravila. "Moram da kažem i to da već mesec i po dana radimo bez sportskog direktora, jer ga nemamo. Ne znam da li je Nikola Lazetić zvanično dao otkaz, ali od njegovog odlaska, atmosfera u klubu se jako popravila i igrači su ponovo nasmejani, a zaposleni zadovoljni. Dobri rezultati se i stvaraju iz dobre atmosfere, a ona nas je bila poljuljala u jednom momentu", rekao je Lalatović.

Na ovom meču, baš kao i u prošlom kolu protiv Rada, Vojvodina nije iskoristila jedanaesterac u svoju korist.

foto: Starsport©

"Protiv Rada smo promašili penal pri rezultatu 2:1, kada smo mogli da rešimo utakmicu, a sada kod 0:0. Međutim, oba penala su izveli mladi igrači - Topić koji ima 18 godina i Veselinović koji ima 20. Na treninzima vežbamo penale i oni ih dobro šutiraju, a na utakmici ja uvek pustim da penal izvede igrač koji je odlučan i koji sam traži da to uradi. No, možda im je nedostajalo iskustva da penal pretvore u pogodak", rekao je Lalatović.

U poslednjem meču ove godine, Vojvodina će u nedelju gostovati ekipi TSC-a u Senti.

"Nadam se da ćemo odigrati dobar meč i protiv TSC-a u nedelju i da ćemo se sa tog teškog gostovanja vratiti neporaženi, a ja bih voleo i sa sva tri boda", rekao je Lalatović.

