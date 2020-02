ZVEZDIN TROZUBAC: Njegoš, Željko i Veljko momci koji su položili ispit!

Izveštač Kurira iz Beleka - Aleksandar Radonić!

Ako je ceniti po utakmici sa Ludogorecom, Crvena zvezda ima čemu da se nada. Na stranu što je upisana vredna pobeda nad renomiranim rivalom, ekipom koja igra na proleće šesnaestinu finala Lige Evrope protiv Intera, već zato što je klub dobio tri bisera - Njegoša Petrovića, Željka Gavrića i Veljka Nikolića!

foto: Zvezda.rs

Sva trojica mladića označeni su pre nekoliko dana od strane generalnog direktora Crvene zvezde Zvezdana Terzića kao nešto najvrednije u klubu s Marakane. Nešto što mora da se isforsira, jer to svojim kvalitetom i zaslužuje. Novi trener Dejan Stanković prihvatio se nimalo lakog zadatka. Valja osvojiti treću titulu zaredom, ali isto tako valja i od trojice klinaca koji to više nisu, napraviti standardne igrače sa kojima će se ovog leta napasti ponovo Liga šampiona, ili Liga Evrope. Hazarderski, nema šta. Ali, ako je suditi po onoj narodnoj, sreća prati hrabre.

foto: Zvezda.rs

Pravo uživanje bilo je gledati ovu trojicu mladića. Svaki na svoj način i na svojoj poziciji. Njegoš Petrović plenio je sigurnošću i čvrstinom na sredini terena. Nije to više bio uplašen i nesiguran momak kakav je bio tokom jeseni. Špartao je sredinom terena, hapsio sve što se hapsiti može, ispravljao tuđe greške, kako u zadnjoj, tako i uz aut liniju. Pretrčao kilometre i kilometre u oba pravca. Jednostavno, milina ga je bila gledati! Očigledno je škola zvana Liga šampiona više nego pozitivno uticala na jednog od najtalentovanijih igrača u zemlji na poziciji zadnjeg veznog.

foto: Zvezda.rs

Željko Gavrić je mladić velikih mogućnosti i samo od njega zavisi kako će se razviti. Za sada to ide kako treba. Trener Dejan Stanković veruje u njega, a mladić iz Republike Srpske radi kao mašina. Najjači je u igri "jedan na jedan", a kako je dana štrikao uz levu autu liniju... Samo tako, momče! Danas je nekoliko puta probio sjajnog Sisinja, neverovatno brzog igrača u defanzivi. Toliko Brazilcu nije bilo lako protiv motivisanog Gavrića, da je tražio od svojih štopera da uduplaju Zvezdino krilo, a sam ga nije štedeo u nekoliko startova. Toliko ga je tukao, da je i smireni Ričmond Boaći izgubio živce i hteo da se obračuna sa Sisinjom. Gavrić je demonstrirao talenat i brzinu, sve oni što moderni fudbal danas traži.

foto: Zvezda.rs

Veljko Nikolić, kažu tiho na Marakani, Zvezdin Luka Modrić! Lucidnost i fudbalska inteligencija mu ne nedostaju. Čak štaviše, vidi se da Nikolić fudbal ima u malom prstu. Protiv Ludogoreca gurnuo je dva pasa, onako "ispod zemlje" izbacivši bočne igrače u prvi plan. Njegova pozicija je izuzetno odgovorna, jer svako pogrešno dodavanje otvara mogućnost kontri, tako da je mladi fudbaler bio veoma odgovoran u svojoj igri. I on je, kao i Gavrić bio stalna meta fudbalera osmostrukog šampiona Bugarske. Mlatili su ga dobro, ali on nije odustajao, čime je pokazao da je iako krhke građe, dovoljno u glavni miran da se koncentriše na ono što mu je primarni zadatak, a to je da bočne igrače i napadače "spoji sa golom".

foto: Zvezda.rs

I nije Crvena zvezda pobedila "neke tamo Bugare" rezultatom 1:0. To je ekipa koja je osam puta uzastopno bila šampion Bugarske. Tim koji ima jezgro stranaca godinama na okupu - Marselinjo, Vanderson, Anise, Sisinjo, Lukoki, Forster... A ove sezone su stigli još i Bađi, Ikoko, Čibota, Žoržinjo. Tu su i Rumuni Kešeru, Moci, Grigore. Bugarski reprezentativci Stojanov, Djakov, Terzijev. I na klupi česki trener Pavel Vrba, tvorac moćne Viktorije iz Plzenja.

I za kraj, samo da napomenemo. Njegoš Petrović i Veljko Nikolić imaju 20 godina, a Željko Gavrić 19.

Kurir sport

Kurir