LALATOVIĆ ZA KURIR: Za Srbiju je bolje da titula malo izađe iz Beograda

Nenad Lalatović, uvek otvoren za razgovor, ponovo je bio intrigantan za medije i javnost. Trener Vojvodine pričao je o škakljivim temama vezanim za srpski fudbal, ali je i otkrio kakvu je „otmicu“ spremao u vidu jednog sjajnog fudbalera. Kurir je saznao, a Nenad Lalatović to i potvrdio. Hteo je ove zime Mirka Ivanića da dovede u Vojvodinu na pozajmicu iz Crvene zvezde, jer vene na Marakani.

"Razmišljao sam o Mići, da ga dovedem u Vojvodinu. Pokušavao sam da napravim neki kontakt, da mu dam „desetku“. Ali nije uspelo. Ovih šest meseci Mića Ivanić je žrtvovan zbog Marka Marina. Ali apsolutno zasluženo, jer je Marin bio najbolji igrač Crvene zvezde, prava desetka" - počeo je razgovor Nenad Lalatović.

Lala je tokom jeseni lansirao mladog Mirka Topića, kojeg je tražila Crvena zvezda, ali i neki drugi evropski klubovi.

"Jeste, Topića sam iz omladinaca stavio u prvi tim i on je eksplodirao. Za njega nam danas nude milione. Pored njega, imamo dosta mladih igrača. Tu su Devetak, Veselinović, Nešković, za kojeg smo dobili ponudu sad na pripremama. Sve su to deca iz naše omladinske škole. Da ne zaboravim Zukića, koji je nosio i kapitensku traku. To su sve mladi i perspektivni igrači, budući reprezentativci Srbije."

Svojevremeno, Nenad Lalatović je lansirao i Zvezdine klince - Luku Jovića, Predraga Rajkovića, Mihajla Ristića, Vukašina Jovanovića, pa i Marka Grujića.

"Predan sam svom poslu i treba imati osećaj kada je mladi igrač u pitanju. Gledam fiziku, brzinu i ono što je najvažnije - inteligenciju. Treba prepoznati kvalitet. To sam video odmah u Topiću, a sada i u Zukiću i Neškoviću, koji fantastično igra „jedan na jedan“, traži prostor, ima igru u oba pravca, brz je, sve ono što danas zahteva moderan fudbal. Raditi sa mnom nije lako, ja sam zahtevan trener."

Navijači Vojvodine potajno se nadaju da bi klub mogao da ove godine osvoji Kup Srbije i izbori plasman u Evropu. Lalatović je stoga pripremio iznenađenje na proleće.

"Uvek uvodim nešto novo. Svi mi se znamo, pokušavamo da jedni druge iznenadimo. Igraćemo za gol više, jer mi smo Vojvodina, jedan od tri najveća kluba u Srbiji. Trudićemo se da igramo zapaženu ulogu, jer to Vojvodina kao klub i Novi Sad kao grad apsolutno zaslužuju. Posebno da se vratimo na evropsku scenu. Želim da osvojimo jedan trofej. Živim za to!"

Već tri decenije u Srbiji borbu za titulu vode dva kluba - Crvena zvezda i Partizan. Dosta je povika na fudbalsku organizaciju u Srbiji...

"Dobro sad... Voleo bih da se nešto promeni u srpskom fudbalu. Mi Srbi imamo kvalitetne igrače. Ali, opet, kad vidim kakvo je suđenje ovde u Turskoj, moram da pohvalim i naše sudije. Pa nas ovde seku i ubijaju kartonima, ne daju nam da igramo fudbal... Nije srpski fudbal toliko loš, reprezentacija se bori za Evropsko prvenstvo, bili smo na Mundijalu u Rusiji, Crvena zvezda je dva puta igrala Ligu šampiona, Partizan je bio u Ligi Evrope. Vidi se da napredujemo... E sad, ako Zvezda ima najkvalitetnije igrače, neka osvoji titulu. Partizan takođe, Vojvodina, Radnički... Voleo bih da se to dovede u red, da više nije bitno kako se ko zove. Da svi imaju šansu, da suđenje bude 50:50 odsto. Zašto? Da bismo davali sebe 100 odsto. Možda bi se onda pojavio neko drugi sem Zvezde i Partizana da bude prvak. Mislim da bi to bilo dobro za srpski fudbal, da ode titula iz Beograda. I igrači u manjim klubovima žele da napreduju" - zaključio je Nenad Lalatović.

Prati „svoj“ klub Deki zaslužuje da bude trener Zvezde Crvena zvezda je klub u kojem se Nenad Lalatović formirao kao ličnost, fudbaler i trener, a kao takav analizirao je imenovanje Dejana Stankovića na mesto trenera. - Nije me iznenadilo što je Dejan Stanković postao trener Crvene zvezde! Deki to zaslužuje! Dejan Stanković je moj veliki drugar, igrali smo zajedno u mlađim kategorijama Crvene zvezde, imao je fantastičnu karijeru u velikim klubovima gde je osvajao trofeje. Opet, jedno je biti igrač, a drugo biti trener. Dejan Stanković je radio s velikim imenima u Italiji, nakupio se iskustva. Eto, ni Savo Milošević nije imao iskustva, pa pravi dobre rezultate s Partizanom. Ja Dejanu Stankoviću želim apsolutno svu sreću, jer on zaslužuje da ostvari cilj koji je zacrtao, ali mene interesuju samo Vojvodina i moji igrači.

Voša na pripremama Sa Šahtjorom 1:1, Rapidom 2:0... Vojvodina je birala kvalitetne rivale tokom priprema u Beleku. - Zadovoljan sam urađenim, igramo dobro za ovaj deo priprema. Rezultat nije u prvom planu. Zakazao sam jake utakmice, igrali smo sa Šahtjorom iz Donjecka 1:1, dobili smo Rapid iz Beča sa 2:0, izgubili od Maribora sa 3:2 primivši gol u 90. minutu i igrali nerešeno sa ukrajinskim Karpatima 0:0. Zadovoljan sam pristupom mojih igrača. Najviše me raduje dobra atmosfera.

Kurir / Aleksandar Radonić

Foto: BETA / Dragan Gajić

Kurir