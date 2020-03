RADNIČKI PRED PRAZNIM ČAIROM LAKO SA MAČVOM Batak: Najbolje poluvreme od kada sam ja ovde!

Na osnovu odluke Vlade Republike Srbije utakmica je odigrana bez prisustva gledalaca u cilju prevencije i zaštite od širenje koronavirusa. Svoje utiske po okonačnju meča izneo je šef struke Radničkog Radoslav Batak.

- Prvo poluvreme je naš najbolje odigran deo igre od kada sam preuzeo ekipu pre tri sedmice. Izgledali smo sjajno na terenu, stvarali smo šanse, promašili smo četiri stopostotne prilike, a Čumić je promašio i penal. Da smo materijalizovali našu nadmoć na terenu, trebalo je da završimo posao već nakon prvih 45 minuta. Ali, pošto nije bilo tako, dobro je što nismo klonuli. Oni su zasluženo ostali sa igračem manje, a mi smo nastavili da igramo na visokom nivou, što smo krunisali sa dva pogotka u nastavku i smatram da smo apsolutno zasluženo osvojili tri boda. Igrali smo onako kako ja želim , bili smo agresivni, otvarali prostor, pokazali smo da možemo i mi nemamo pravo da odustanemo od našeg cilja, a ako nastavimo ovako da igramo ne sumnjam da ćemo do njega i doći. Čestitam mojim igračima na pobedi, ali nema slavlja. Nastavljamo dalje punim tempom, jer želimo da pobedimo sve utakmice do kraja regularnog dela sezone. Ne znamo šta će se dešavati u narednim danima zbog koronavirusa, ali mi ćemo se pripremati za sledeći meč kao i do sada - izjavio je Radoslav Batak.

