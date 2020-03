LUKA JOVIĆ SE RUGA NAMA I DRŽAVI: I posle krvične, šeta se gradom, bahato parkira, izolacija mu nije na kraj pameti FOTO

Nakon što je dobio krivičnu prijavu zbog izbegavanja karantina prilikom dolaska u Srbiju iz Španije, sada je napravio još jednu grešku koja će ga ''skupo'' koštati.

Čitalac Kuira uslikao je Jovićev automobil koji je nepropisno parkiran u centru Beograda. Kao što možemo da vidimo iz priloženog, Jović je zbog nedozoljenog parkiranja dobio i kaznu, ali to nije najgore od svega.

foto: Stefan Živanović

Kao što se može videti sa slike, a kako nam je potvrdio i naš čitalac, roditelji koji su šetali svoju decu ili vozili u kolicima, nisu mogli da prođu tim delom trotoara što je izazvalo gnev prolaznika.

foto: Stefan Živanović

Neko od njih je podigao brisače na automobilu kako bi Joviću stavio do znanja da to više ne radi, videćemo da li će to uopšte da ''upali.''

Takođe, neko od gnevnih prolaznika Joviću je čakk ostavio poruku na šoferšajbni sledećeg sadržaja:

- Nemoj više ovako bahato,brale!

foto: Stefan Živanović

Ostaje pitanje, ima li kraja bahatosti ovog fudbalera kome očigledno krivična prijava koju je dobio dana nije dovoljna da konačno počne da se ponaša kao svi pristojni građani ove zemlje!?

Podsetimo, ranije danas prvo osnovno tužilaštvo u Beogradu naložilo je policiji da podnese krivičnu prijavu protiv fudbalera Luke Jovića zbog nepoštovanja mera samoizolacije nakon što je došao iz Španije. Jović je naime, morao da bude u samoizolaciji u stanu na Vračaru, ali je meru zabrane napuštanja stana prekršio.

1 / 4 Foto: Stefan Živanović

Policiji se pravdao kako je krenuo do apoteke. Ukoliko ponovo prekrši zabranu preti mu rigoroznija mera, a možda i hapšenje. Iz tužilaštva poručuju da bez obzira što je reč o reprezentativcu I fudbaleru Reala zakon je za sve isti.

N. Ilić

Kurir