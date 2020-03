SADIKU PORODICA OSTALA U ITALIJI, NIGERIJAC SNUŽDEN: Svakog dana dobijam informacije kako je ovaj ili onaj umro! VIDEO

Srbi, sada je vreme da budemo zajedno! Ostanite kod kuće, moja porodica je u Italiji! Poslušaj potresne reči @sadiq.umar19 i apel da ostanemo u svojim domovima! Mnogo ljudi umire! Shvatite ovo ozbiljno i ostanite kod kuće. #stayathome #fkpartizan #fkp #crnobelaporodica

A post shared by FK Partizan (@partizanbelgrade) on Mar 22, 2020 at 9:14am PDT