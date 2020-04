SKANDALOZNA IZJAVA IBRAHIMOVIĆEVOG OCA! Moj Zlatan je, kao i ja, Bošnjak i to onaj sa dna kace!

On je u intervjuu za "Avaz" istakao i da je Zlatan Bošnjak, baš kao što je i on.

"Moj Zlatan je Bošnjak, jer sam i ja Bošnjak, i to onaj s dna kace", rekao je Šefik i dodao:

"Zarekao sam se da više neću demantovati natpise o Zlatanu. Sav ovaj materijal koji imam u mom stanu poslužiće i za snimanje filma".

foto: Printscreen

Šefik ističe da je igrao veliku ulogu u razvoju Zlatana.

"Puno sam uložio u njega još dok je bio dete. Bio sam strog, ali me je on slušao. Uz moju pomoć počeo je da udara loptu s četiri godine i odmah se vielo da se razlikuje od druge dece jer je baratao loptom jako dobro. Svi su već tada govorili da će on biti uspešan fudbaler", rekao je Šefik i dodao:

foto: Printscreen

"Mislim da je moja uloga, posebno dok je bio dečak, i kasnije junior, bila veoma značajna u njegovom razvoju. Još se svakodnevno konsultujemo o svim važnim stvarima. Zlatan je na mene, ja sam visok 187, a on 193 centimetra", zaključio je Šefik Ibrahimović.

Kurir sport / Avaz.ba

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir