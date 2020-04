BOJAN PERIĆ SE DRILJIVIM REČIMA OPROSTIO OD MIŠE TUMBASA: Sigurno znamo da i sa one strane BODRIĆE TE PARTIZANE!

Nema Partizanovca koji ne zna Mišu. Nema osobe koja je ikada bila na utakmici JSD Partizan, nebitno koje sekcije, takmičarskog uzrasta ili u koje doba dana - a da ne zna Mišu. Nikada mi nije bilo jasno - kako? Kako zna, kako stigne iz Bariča svaki dan da isprati i kadete FK na Vojnoj gimnaziji, i žensku košarku u Šumicama i vaterpolo na Banjici. Kada ga nema na fudbalu ili košarci - oseti se da fali. Hiljade ljudi koji pevaju u glas, gluvo zvuče bez njegovog urlika. I onda, valjda jer je ispratio stonotenisere ili hokejaše, pa se gradskim prevozom prebacio do hale ili stadiona - ulazi on, najverniji od nas - gospodin Miroslav Gajić. Čovek sa lepim plavim očima. Za trenutak, sve staje. Mora se tradicionalnim pozdravom obeležiti njegovo prisustvo. On odmahuje, šalje poljupce i moli da prestanemo. Ali, ipak popušta. Ritualno svima pokazuje šta protivnika čeka tog dana na terenu, a i u buduće. Na poluvremenu, na parket Pionira istrčavaju deca Partizana. Jurcaju, igraju se - neki po prvi put nastupaju pred punom halom, i zašto da ne, najavljuju da ćemo se videti na istom mestu kroz nekoliko godina, a mi ćemo tada iz sveg srca navijati za njih. Među tom decom, neretko je bio i Miša. Vrlo neuobičajeno, odvojio bi se od svoje kese - ali samo na kratko - uzeo bi loptu i šutirao. Nekada i bolje od momaka u crno belom. Svaki Mišin šut, bivao bi ispraćen kao odlučujući za novu titulu evropskog šampiona. I kada promaši - nema veze. Poznato je da mi navijamo za Partizan prvo zato što ga volimo, a tek onda zato je najbolji. I sasvim je logično da želimo da uvek pobedi, ali ako ne može danas, nije bitno - pogodiće Miša sledeći put. Kada se utakmica završi, svi krenu kućama - ali on se još malo zadrži ispred. Doziva Duleta, Saleta, Novicu, Tošu, ŽoPrija, Metekaru.. I odlazi kući srećan. Nažalost, na ovo gostovanje, Miša je otišao skromno, kao i uvek. Možda se više neće vratiti - ali sigurno znamo da "i sa one strane - BODRIĆE TE PARTIZANE!" . . . . . . . #mišatumbas #JVMT #AJMOMI #partizan #crnobeli #grobari #picoftheday #photooftheday #rip #davolimcrnobele #kkpartizan #fkpartizan

