PAUZU ZBOG KORONE KORISTI DA ISPUNI OBAVEZU PREMA DRŽAVI! Son beži u Koreju da ispoštuje vojnu obavezu!

Son je dobio izuzeće od produženog vojnog roka od 21 meseca, nakon što je osvojio zlatnu medalju sa reprezentacijom Južne Koreje na Azijskim igrama 2018. godine.

On ipak mora da se javi na četiri nedelje u vojsku u domovini, pa se sa Totenhemom dogovorio da je sada najbolji trenutak za to, pošto je Premijer liga prekinuta do daljeg zbog pandemije korona virusa, preneo je Skaj.

Son je u Južnoj Koreji od kraja marta, gde se oporavlja od povrede ruke. On je slomio ruku u februaru tokom utakmice sa Aston Vilom (3:2) u Premijer ligi.

Takmičenje u Premijer ligi prekinuto je 9. marta, a prema dogovoru čelnika engleskog fudbala, sezona će se nastaviti samo kada to bude bezbedno.

Son će se vratiti u London u maju, kada završi službu u vojsci.

Kurir