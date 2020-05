SVEDOCI SMO VELIKOG EKSPERIMENTA: Avramović tvrdi, Superliga Evrope je neminovnost i Zvezda u njoj! (FOTO)

Superliga Evrope kao budućnost evropskog klupskog fudbala. Ideja stara nekoliko decenija koja je ponovo postala aktuelna za vreme i posle pandemije koronavirusa. Zoran Avramović, nekadašni generalni direktor FK Crvena zvezda i čovek koji je pre dve decenije odlazio na sastanke Evropskog klupskog foruma pri UEFA, preteče čuvene grupacije G14, odlično je upoznat sa celom inicijativom. Prema navodima medija iz Engleske, buduća liga bi bila zatvorenog tipa, a još se procenjuje koji model bi bio najbolji. Da li onaj sa 20 ili 22 člana, ili podela na dve divizije od po 16 ekipa. Novac je primarni interes, a pored najmoćnijih klubova sa Zapada, prolaz bi imali i Ajaks, Seltik, Galatasaraj, Porto, Benfika, ruski klubovi Zenit i CSKA, kao i Crvena zvezda, evropski i svetski šampion iz 1991. godine.

foto: Privatna arhiva

Zoran Avramović za Kurir kaže da fudbal neće biti isti u odnosu na pre i posle koronavirusa. Ubeđen je da će se u bliskoj budućnosti desiti određene promene i da je eksperiment već počeo.

- To je zanimljiva priča. Iz ove krize uzrokovane pandemijom koronavirusa bogati će postati još bogatiji, pošto će iz cele priče izaći će sa još manje ožiljaka. Za razliku od njih, mnogi klubovi će biti na putu da se ugase. Novi formati takmičenja i liga postaće vrlo značajni u budućnosti. Neke lige će se ukrupniti, neke smanjiti, a neke potpuno nestati. Tako se ideja Superlige sama od sebe nametnula, jer veliki klubovi će i dalje moći da plaćaju ogromne transfere. Doduše ne kao sada, ali... Novac im neće nedostajati. Ovo je vreme velikog eksperimenta! Sledećeg vikenda kreću Nemci. Prvi put ćemo gledati Bundesligu bez publike, bez radovanja i kontakta... I ovo sedenje pored karantina uz TV je pozitivna kazna, sada to postaje deo stvarnosti. To je novo vreme. I iz toga se mora roditi nešto novo - počeo je priču za Kurir ekspert za sportski marketing Zoran Avramović i nastavio:

foto: EPA

- Treba podsetiti da ova ideja o Superligi Evrope zatvorenog tipa nije novijeg datuma. Ako se setimo Grupe G14, u prošlom veku, zatim G18, gde je članarina bila 5.000.000 evra, onda je sasvim jasno da iza cele priče stoje najmoćniji ljudi u sportu. Tu grupaciju vodio je Tomas Kurt, bivši čelnik UEFA. Sada smo svedoci da se baš na tim temeljima razvija ideja Superlige Evrope. Po ugledu na NBA.

foto: AP

Zoran Avramović iznosi zanimljivo zapažanje vezano za prvog čoveka FIFA Đanija Infantina.

- Infantino je pokušao prošle godine da razvije ideju sa saudijskim fondom u vidu Svetskog klupskog prvenstva sa budžetom od 50 milijardi evra. I ta ideja je sada na "holdu" i čeka pravi trenutak. FIFA je bila u podređenom položaju u odnosu na UEFA, jer veliki novac zarađuje svake četvrte godine održavanjem mundijala, dok se Liga šampiona i Liga Evrope igraju svake godine i donose enormnu zaradu.

foto: Starsport©

UEFA ranije nije bila blagonaklona inicijativama iz G14, jer se protivila da zatvori takmičenje i izopšti klubove iz srednje i istočne Evrope. Međutim, novi vetrovi koji duvaju sa Zapada mogli bi da smekšaju stav zvaničnog Niona.

- Hoće li UEFA zadržati isti koncept Lige šampiona? To je pitanje. Veliki izazov za ljude koji vode UEFA. Menjaju se okolnosti i posle korone neće biti bilo šta isto, kao ranije. Smanjivaće se vrednosti ugovora, a velike firme i korporacije imaju interes da oplode kapital. Tu su sada najvažnija tri faktora - UEFA, FIFA i navijači! Kad kažem navijači, mislim na one koji kupuju karte i dolaze na utakmice. Tu ćemo dobiti odgovor. Može se desiti da sudbina ili bolje reći korona donese na pijedastal Superligu Evrope, kao najnormalniju opciju. Sigurno je da će ostati nacionalne lige kao takmičenja pod okriljem UEFA i to se ne dovodi u pitanje, ali desiće se i neke druge stvari.

foto: EPA/JULIEN DE ROSA

Zoran Avramović ranije je pomenuo NBA ligu, a onda je otkrio kako su tamošnji čelnici naterali navijače da prate dešavanja bez obzira što se ne igraju utakmice. I to preko jednog dokumentarca.

- Amerika je uspela da izađe iz krize, čak i zaradi. NBA je plasirala film "Last dance" o Majklu Džordanu, kada se apsolutno ništa ne dešava u celoj ligi. I sada imate činjenicu da ceo svet priča o NBA i Majklu Džordanu već danima, iako se praktično tamo ništa ne događa.

foto: Profimedia

Prošle jeseni prvi čovek Juventusa Andrea Anjeli upozorio je čelnike bogatih klubova "lige petice" da šansu moraju dati i ekipama poput Ajaksa, Porta, Galatasaraja, Crvene zvezde, Seltika, Rusima...

- Velika prednost Evrope u odnosu na sve druge su istorijski brendirani klubovi, među kojima je svakako i Crvena zvezda! Sećam se, još 1989. godine Crvena zvezda je bila 11. klub na večnoj listi evropskog fudbala! Zato će imati šansu da se nađe u Superligi Evrope, jer je uspela da dotakne vrh, odnosno osvoji Kup šampiona 1991. godine u Bariju - istakao je Zoran Vramović, a potom poentirao:

foto: Starsport©

- Crvena zvezda jeste klub koji ima enormno manji budžet u odnosu na one sa Zapada, ali je jednak po snazi brenda, istoriji i tradiciji! Ljudi u Evropi znaju za taj klub, kao i Ajaks, prepoznatljivi su u svetu. Zato i ne čudi što list "The Sun" ili sam Andrea Anjeli u pominju Crvenu zvezdu. Prepoznaju je kao veliku, sebi ravnu, jer da nije tako ne bi je spomenuli. Sa druge strane, zakoni tržišta isto gledaju ka Rusiji i Turskoj, jer su i tamo trofeje u Evropi osvajali CSKA, Zenit i Galatasaraj.

Kurir sport/ Aleksandar Radonić

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir