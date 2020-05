BIVŠI SELEKTOR ORLOVA HVALI DUCIJA: Vlahović je jedan od najboljih napadača Srbije, dosta me podseća na Darka Kovačevića

Bivši selektor Srbije Mladen Krstajić izjavio je da bi fudbaler Fjornetine Dušan Vlahović kod njega uveliko bio u timu da je on ostao na toj funkciji, i da talantovani igrač spada u tri najbolja napadača u Srbiji bez obzira na svoje godine.

- Da sam ostao selektor, Vlahović bi uveliko bio u mom timu. On je jedan od trojice najboljih napadača koje Srbija ima, bez obzira na svoje godine - poručio je Mladen Krstajić za zvanični sajt Fjornetine i dodao:

- Dušan ima ozbiljnu perspektivu i veliki je talenat. Ima jak karakter, a to je mnogo važno. Bio je jako strpljiv i čekao je svoju šansu u Firenci, a sada je koristi na najbolji način. Samo neka ovako nastavi, i biće odličan fudblare. Ima blistavu budućnost, i on je napadač kakvog Srbija traži godinama, podseća me na Darka Kovačevića.

Mladen Krstajić se osvrnuo i na drugog srpskog fudbalera koji igra u Fjorentini, Nikolu Milenkovića koga vidi kao jednog od najboljih mladih igrača na svetu.

- Milenković je jedan od najboljih mladih fudbalera na svetu trenutno. Ako bude odlučio da menja sredinu, predlažem mu da dobro razmisli o svemu, da izabere klub koji će mu pružiti pravi prostor za igru i dalji razvoj. Iskreno, njemu Fjorentina sada nudi ono što mu treba, a to je da dalje napreduje. Trebalo bi da ostane još jednu sezonu. Serija A je jako takmičenje, sa mnogo dobrih klubova.

Bivši selektor ističe da nikad nije gledao igrače po tome koliko imaju godina, već po njihovim kvalitetima.

- Nikada nisam birao igrače na osnovu njihovih godina. Uvek prvo gledam njihov karakter, radnu etiku i kvalitet. Nikola je pokazao veliki kvalitet još u vreme dok je bio u Partizanu. On je jako dobar fudbaler koji je ispunio sve uslove koje sam mu tada postavio. Nikada mi nije palo na pamet da ga ne pozovem - zaključio je Krstajić.

Veliki potencijal! Voleo sam da se šalim sa Blekijem Mladen Krstajić ističe da je Milenković jedan od najvećih profesionalaca i da uvek daje 100 odsto kako na treningu, tako i na utakmici. - Bleki je na svakom treningu bio vrhunski profesionalac, uvek 100% koncentrisan i pažljiv, slušao je sve što mu se kaže. Igra na istoj poziciji na kojoj sam ja igrao nekada i pokušao sam da mu budem od pomoći, da ga posavetujem neke stvari i prenesem svoje iskustvo na njega. Stalno smo se šalili. Voleo sam da mu kažem: - Ako me ne poslušaš, gadno ćemo se posvaditi'. Naravno, sve uz smeh. Znam koliki je njegov potencijal - rekao je Krstajić.

