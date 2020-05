LEGENDI SFRJ SE KLANJAO I ZIDAN Oženio Cecu Kitić, Džaja mu nudio vilu na Dedinju, a njegov loš engleski je čuo ceo svet

Puno je majstora rolalo loptu na ovim prostorima, ali retko ko kao Blaž Slišković.

Legendarni fudbaler je rođen na današnji dan 1959. godine.

Rođen i odrastao u Mostaru, pa je sasvim razumljivo bilo što mu je Velež bio prva stanica u fudbalskoj karijeri. Za "rođene" je odigrao 123 utakmice i postigao 25 golova.

Sada već davne 1981. godine prelazi u Hajduk, gde "bili" dres oblači 101 put, uz 23 pogotka. Pamte se njegovi golovi iz slobodnog udarca, ili iz kornera Crvenoj zvezdi 1984. godine u finalu Kupa.

Posle Hajduka fudbalski put ga je odveo u inostranstvo, ređali su se Olimpik iz Marseja, Peskara, Lens, Miluz, Ren, Hrvatski dragovoljac, da bi igračku karijeru završio u Zrinjskom.

Za reprezentaciju Jugoslavije je odigrao 26 utakmica i postigao tri pogodka. Da nije bilo povrede, verovatno bi briljirao na Svetskom prvenstvu 1982. godine u Španiji.

U trenerskoj karijeri bio je selektor Bosne i Hercegovine, kao i trener između ostalih Zrinjskog, Hajduka, Tirane, Širokog Brijega, Ćindaoa.

Zinedin Zidan, inače iz Marseja, kao idole u detinjstvu je naveo Enca Frančeskolija, po kome je nazvao i sina, te Sliškovića.

Kada je došlo vreme za rastanak sa Veležom tražili su ga svi klubovi tadašnje "velike četvorke". Presudio je stric, iako je imao bogate ponude, poput one iz Beograda.

- Svi iz velike četvorke su me tražili. Nisu me interesovali Zvezda i Partizan, a Dinamo mi nije davao garanciju da ću tamo biti srećan. Džajić iz Zvezde mi je obećavao vilu na Dedinju i devedeset utakmica za reprezentaciju. Govorio je: "Makar bio najlošiji, bićeš standardan". Moj pokojni otac Vlado bio je navijač Dinama, "vukao" na tu stranu. Pokojni stric je govorio: "U Split!" Bio je veliki prijatelj s pokojnim Ivićem, zajedno su završavali trenersku školu. Znao sam da će me splitska publika odmah prihvatiti, svaki moj potez znala je da nagradi aplauzom još i dok sam bio igrač Veleža. To je presudilo - pričao je svojevremeno Slišković.

Slišković bi verovatno napravio i bogatiju karijeru da nije van terena odudarao od sportskog načina života. Pušio je, pio, često bežao iz karantina sa priprema reprezentacije ili kluba za koji je nastupao.

- Da nisam pušio, da sam ređe izlazio, to onda ne bih bio ja. Nisam imao sreće. Ili je to Bog vraćao što se nisam sto posto posvetio sportu? Na SP 1982. nisam išao zbog povrede, a na EP 1984. jer me sklonio selektor. Nakon 0:2 poraza kod Švajcarske sam zamenjen i rekao sam kako smo igrali da selektor ne bi pogrešio da nas je svih 11 promenio. Novinar je napisao da sam rekao: "Dok je selektork Veselinović, neću se odazivati!".

Jedna od anegdota iz života kaže da je umalo postao selektor Severne Koreje.

- Srpski menadžer koji već dugo radi u Južnoj Koreji stupio je u kontakt s bratancem predsednika države, koji je pre rata u Mostaru studirao za pilota, kako bi nekog igrača plasirali u Evropu. Bila je to skoro gotova stvar. Početkom 2017. trebao sam da odem tamo, ali nakon što je nekoliko stranaca s virusom gripe sletelo, u Severnoj Koreji su na par meseci strancima zabranili dolazak da se bolest ne širi. Pola godine kasnije uzeli su drugog stranca.

Slišković je široj javnosti postao i po jednom video klipu. Pogotovo jer je na lošem engleskom davao izjavu posle utakmice u Izraelu.

- Ispao sam neznalica zbog toga što ne znam dobro engleski, a nikoga ne zanima što znam italijanski i francuski, koje sam naučio dok sam tamo igrao. U međuvremenu sam popravio i engleski.

Početkom 80-tih godina prošlog veka nije bilo Fejsbuka ili Instagrama, ali je bilo medijske buke. Brak između Svetlane Cece Kitić, najbolje rukometašice sveta, i Sliškovića bio je prava senzacija koja je trajala koliko i njihov brak - četiri meseca.

Svetlana Kitić i Blaž Slišković venčali su se posle Olimpijskih igara 1980. godine, ona je imala 19, a on 22 godine. Na svadbi je bilo više od 500 zvanica.

Međutim, 120 dana kasnije, Ceci Kitić je prekipelo: "Oboje smo bili puni sebe, oboje smo bili mlade perspektivne zvezde. On je hteo da me zadrži u kući da rađam decu i kuvam, a ja nisam bila taj tip žene. Kada sam odlučila da se raziđemo, pobegla sam kroz prozor jer je pod u Blažovoj kući jako škripao. Niko nije znao da sam otišla, samo su ujutru videli da me nema", pričala je kasnije.

