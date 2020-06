ON JE BIO CECINA VELIKA LJUBAV: Legenda Zvezde koja je preživela težak infarkt i muzička zvezda bili u vezi više godina!

Vladan Lukić, legendarni fudbaler Crvene zvezde, potom i predsednik ovog kluba, kako je Kurir ekskluzivno objavio, doživeo je težak infarkt.

Lukić je primljen u bolnicu, gde je uspešno operisan i gde mu je ugrađen stent.

Član čuvene zlatne generacije Crvene zvezde iz Barija 1991. godine se povukao iz javnosti nakon što je otišao iz Zvezde 2012. godine.

Javnost ga je posle dužeg vremena videla krajem prošle godine kada se u društvu supruge Irene pojavio na svadbi Veljka Ražnatovića i Bogdane Rodić.

Vladan Lukić je svojevremeno, dok je igrao u Zvezdi početkom devedesetih bio u vezi sa Cecom Ražnatović. Svojevremeno su i slikani zajedno na ispraćaju Vladana Lukića u vojsku juna 1990. godine.

Mediji su spekulisali da se par čak i verio i očekivala se i svadba, ali ih je sudbina kasnije ipak razdvojila.

- To je bila ljubav iz tinejdžerskih dana. Bili smo mladi i baš smo se lepo družili. Razvili smo drugarski odnos koji je trajao dve, tri godine. Stvarno se ne sećam kako se to završilo i ko je koga ostavio, mislim da to nije ni bitno. Putevi su nam se razdvojili i svako je krenuo na svoju stranu. Mislim da je to i bilo normalno jer u životu nismo imali ništa zajedničko - reči su Vladana Lukića iz 2009. godine.

Pre tri godine Ceca je prisustvovala svadbi Sare Lukić, Vladanove ćerke, kada se u jednom trenutku i latila mikrofona. Tada je otkrila detalj iz veze sa Vladanom.

- Ja sam došla ovde preko veze od jedno 30 godina, kada smo se Vlada i ja upoznali, on je znao na vreme s kim treba sa se zabavlja, sa pevačicom. Šalu na stranu, Sara je želela da ja pevam danas. Vidim da ste divno raspoloženi - rekla je muzička zvezda.

