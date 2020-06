LEKCIJA KOJU ĆE SRBIN DA PAMTI: Zašto je LAZAR SAMARDŽIĆ ušao i izašao iz igre posle samo 22 minuta na terenu!

Hertin tinejdžer je protiv Ajntrahta ušao u igru u 33. minutu posle povrede Pera Skjelbreda, da bi kod 1:0 za Berlince Belgijanac Dedrik Bojata dobio crveni karton.

Samardžić je svojim potezima u 20 minuta samo pomogao Labadiji da ga ubrzo izvede iz igre.

- Bila je to posebna situacija, morao sam da reagujem, Samardžić još mora se potrudi da bude bolje - rekao je Labadija i nastavio:

- Da budem iskren, razmišljao sam još u poluvremenu da ga promenim. Ne volim to da radim, ali uspeh tima je na prvom mestu. Bio je to test za Lazara. Odbrana mu nije jača strana, zato se mora zapitati "šta je to što mora učiniti boljim".

