LALATOVIĆ O GROBARIMA: Ne mrzim ih, ali ih ne volim! A volim kada ih pobedim! UŽIVAM U TOME! (VIDEO)

Ekipa Nenada Lalatovića je uspela da stigne do prednosti već u 13. minutu utakmice nakon što je Lazar Marković startovao na napadača Vojvodine Vukadinovića.

Siguran izvođač bio je Čović za 1:0, ispostaviće se na kraju - konačan rezultat.

Sjana uvertira za finale Kupa koje će igrati protiv crno-belih u sredu, ali najviše pažnje svakako je privukla tuča na kraju meča i vređanje Lalatovića sa tribina.

"Ne znam šta sam to uradio od kako sam izašao iz tunela. Oni samo u mene gledaju i od prvog do poslednjeg minuta im je poenta samo to da mene vređaju i pobede. Uopšte ne znaju da igraju protiv Vojvodine, već misle da igraju protiv mene", rekao je Lalatović i dodao:

"Od prvog momenta, sasvim normalno sam se ponašao i nisam bio nekulturan. Ako sudija prekine utakmicu kad vređaju nekog drugog, zašto je ne prekine kad vređaju mene? Smatram da sam zaslužio da se to desi kad me ceo stadion vređa, zbog svega što sam dao srpskom fudbalu. I ja sam čovek i imam osećanja, te bih voleo da se zabrani da me vređaju i ponižavaju", rekao je Lalatović i nastavio:

"Pošto sam ja u pitanju, nema veze što se čuju uvrede. Gađaju me, vređaju, ponižavaju, vređaju mi dete, bivšu ženu, nazivaju je pogrdnim imenima… Čime sam ja to izazvao i zaslužio? Time što ih pobedim? Na to imam pravo. Apsolutno nijednog trenutka ništa nisam učinio, sve dok oni mene nisu počeli da vređaju. Nikad nisam prvi provocirao, uvek su oni mene. Nisam kriv što me ne vole. Ni ja ne volim njih. Ne mrzim ih, ali iskreno, ne volim ih. Volim kad ih pobedim i uživam u tome", istakao je strateg Vojvodine.

