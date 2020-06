PAMTITE LI LEPU ČELSIJEVU DOKTORKU? Eva Karnerio konačno pričala o sukobu s Murinjom koji ju je koštao posla (VIDEO)

Iako je zapravo samo radila svoj posao, bila je prinuđena da napusti londonski klub samo šest nedelja nakon što je utrčala na teren da ukaže pomoć povređenom Edenu Azaru. Porutgalskom menadžeru se to nije svidelo, smatrao je da povreda nije ozbiljna i Eva je spakovala kofere i otišla.

foto: Printskrin

- Nemoguće je proći kroz to što sam prolazila u najboljim godinama, a da ostaneš nepromenjem. Ali to me nije pokolebalo - rekla je Eva za TalkSport, pa nastavila:

- Pošteno je reći da mi je bio neophodan odmor od svega kako bih ponovo počela da uživam u poslu doktora.

Lepa doktorka se potom osvrnula i na brojne probleme koje je videla u svetu fudbala.

- Ima svega, bilo da se radi o rasizmu, ili o zlostavljanju dece, nepoštovanju medisinskog osoblja... Ono što nam trena ke promena kulture kako bi se promenile stvari koje su danas ružne - zaključila je Eva.

Kurir