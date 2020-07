SINIŠA MIHAJLOVIĆ GRMEO POSLE PORAZA OD SASUOLA! Srpski stručnjak održao NESVAKIDAŠNJI GOVOR: To je to, završio sam!

Sasuolo je slavio nad timom srpskog stručnjaka sa 2:1, a strelci za pobednički tim bili su Berardi u 41. i Haraslin u 57. minutu, dok je jedini pogodak za Bolonju postigao Berou u 91. minutu.

Siniša Mihajlović posle poraza bio je besan!

"Oni su igrali bolje, a ja sam zasluženo isključen. Ne odgovaram ni na kakva pitanja, pa čekajte tamo, ispričaću vam neke stvari i vi ćete poslušati", izjavio je Mihajlović za televiziju Skaj, a onda je krenuo redom:

"Sasuolo je igrao bolje nego mi. Radili su jače, trčali brže, bolje su se kretali, tako da je to u redu. Isključili su me zasluženo jer sam rekao sudiji kuda da ide, jer mi je dosadilo da smo ekipa koja je najviše rezervisana u Italiji i ljudi se ponašaju kao da imamo 11 ubica, a ne decu", rekao je u dahu Miha, pa nastavio još žešće:

foto: Porofimedia

"Takođe sam video vašu emisiju pre neki dan nakon što smo pobedili Inter, razgovarali ste pola sata o Interu i nikada niko nije pomenuo Bolonju. To je sramotno. Sramotno. Zaslužili smo zasluge za pobedu, umesto toga smo se potpuno ignorisali. To je to, završio sam", rekao je Mihajlović i otišao.

(Kurir sport)

Kurir