🆕 Anes Rušević novi je fudbaler Javor Matisa! Dvadesetčetvorogodišnji Rušević je nekadašnji fudbaler Novog Pazara, Bate Borisova, Proletera i Napretka, kao i mladi reprezentativac Srbije. Ugovor sa našim klubom potpisao je na tri godine. Dobro došao u naš klub, @rusevic9 ! 🤝 #LjuljajJavore🍁 #Ivanjica #FKJavor #JavorMatis #Sezona2020/21 #LjuljajJavore #LinglongSuperliga #LinglongSuperligaSrbije

A post shared by FK Javor Matis (@fkjavormatis1912) on Jul 18, 2020 at 5:55am PDT