DRAMATIČNO UPOZORENJE: Nestaće svaki treći srpski klub!

Prema informacijama Međunarodnog centra za sportske studije za 2019. godinu, 521 igrač otišao je iz Srbije da bi igrao profesionalno u drugim zemljama. To je veći broj nego u Nemačkoj. To je šesti najveći izvoz igrača na svetu! - izneo je šokantne podatke direktor OFK Beograda Vladimir Simović govoreći u serijalu "Tifo Footbal" za sajt The Athletic.

Čuveni "romantičari" sada su u teškoj situaciji, pa se bore utrećoj srpskoj ligi, iako su dali mnogo legendi, ostvarivali vrhunske rezultate u nekada jakoj SFRJ ligi.

- Igramo na ivici. Mnogi evropski klubovi su na ivici. Predviđam da će 30 odsto srpskih klubova nestati u naredne dve godine - dodao je Simović autoru filma.

Otkriva da je godišnji budžet OFK Beograda za tim i za neophodne troškove 200.000 evra i sada se skoro potpuno popunjava novcem UEFA solidarnosti pri transferima igrača koji su krenuli iz kluba.

