NA METI VELIKANA: Rišarlison zadovoljan u Evertonu, ali će razmotriti ponude1

Everton je u januaru odbio ponudu Barselone od 85 miliona funti za Rišarlisona. Uprava kluba ne želi da proda jednog od svojih najboljih igrača pošto gradi tim oko njega, a Ančeloti je u više navrata tražio od 23-godišnjeg Brazilca da ostane na Gudisonu.

Upitan o razgovoru sa trenerom, Rišarlison je za Globo rekao: "O tome se već pričalo, već mi je rekao da računa na mene u narednoj sezoni i tražio da još malo sačekam".

"Sve zavisi, ako dodje dobra ponuda, sešćemo i razgovarati, to je deo fudbala. Još razgovaramo o tim detaljima, rešavamo stvari. On dovodi nove igrače pa ćemo razgovarati, ali mislim da mogu da sačekam još jednu sezonu", dodao je on.

Rišarlison je rekao i da veruje da može dodatno da napreduje uz Ančelotija i da ekipa može da bude bolja od 12. mesta na tabeli Premijer lige.

"Znatno sam se razvio u Evertonu, toliko da sam došao do reprezentacije Brazila. To je jedno od mojih najvećih dostignuća. Dolaskom Ančelotija mogu samo još više da napredujem, on sa mnom svakodnevno razgovara. Sada se radi o razvoju i o tome da nastavim da postižem golove, da pomažem ekipi", naveo je Rišarlison.

On je dodao da ekipa nije postigla cilj ove sezone, da je bilo loših rezultata, ali da je uvek pomagao saigračima.

"Verujem da će Ančeloti napraviti izmene u sastavu i da ćemo napredovati, ali i da ću postići više golova", rekao je Rišarlison.

Beta

Kurir