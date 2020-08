DEJAN STANKOVIĆ PODRŽAO INKLUZIJU I POSLAO JAKU PORUKU: Suština sporta je da uvaži različitosti u društvu

Fudbalski kamp našeg proslavljenog reprezentativca i aktuelnog trenera Crvene zvezde Dejana Stankovića - Deki5, koji se već treću sezonu organizuje na Zlatiboru i Divčibarama, i ove godine imao je humanu misiju.

Osim promocije fudbala, zdravog načina života, fer-pleja i vrednosti kojima je kroz bogatu igračku karijeru bio posvećen i Dejan Stanković, kamp Deki5 na najbolji mogući način je podstakao i podržao inkluziju. Sa tim ciljem i ovog leta učesnici kampa bili su deca i osobe sa invaliditetom i smetnjama u razvoju koji su članovi KMF Mungosi.

Ovaj projekat podržali su sektor za bazični fudbal Fudbalskog saveza Srbije, kao i Ministarstvo za rad, boračka i socijalna pitanja, a o njegovom kvalitetu najbolje svedoči podatak da je nagrađen od strane UEFA.

- Utisci su fenomenalni, deca su prezadovoljna - sa ponosom ističe Aca Kovačević, predsednik KMF Mungosi koji od 2009. godine ima posebnu sekciju za rad sa osobama sa razvojnim smetnjama.

- Dugujemo veliku zahvalnost Dejanu Stankoviću i svim ljudima iz menadžmenta kampa Deki5, jer smo zaista imali izvanredne uslove za rad i trenimg, ali i vrhunski smeštaj. Organizovali smo radionice, izlete, svakodnevno smo trenirali na najboljim terenima u kvalitetnoj sportskoj opremi, koristili smo bazen što je bio vrhunski doživljaj i ugođaj za sve njih. Troje roditelja je bilo u pratnji i posvedočili su nam da im je ovo bilo neviđeno iskustvo.

Aca Kovačević ipak stavlja akcenat na najvažniju stvar:

- Najdragocenije iz svega ovog je to što su deca mogla međusobno da se druže. Imali su zajedničke priredbe, jedan autistični dečak je svirao gitaru, a svi zajedno su pevali i to je osnovni smisao svega i misija koju smo želeli da ostvarimo. Da kroz inkluziju druga deca vide, ali i prihvate osobe koje imaju neku vrstu intelektualnog ili fizičkog nedostatka. Mislim da smo poslali jednu sjajnu poruku i sa Dejanom Stankovićem pokazali da je održivo i moguće organizovati ovakve projekte i da bi što više ljudi u ovo trebalo da se uključi, jer je to put koji treba slediti - konstatovao je Kovačević.

Dejan Stanković je izuzetno zdovoljana činjenicom da se kamp Deki5 iz godinu u godinu sve vioše razvije a posebno je ponosan na njegov human karakter i saradnju sa KMF Mungosi:

- Nema potrebe da se gleda na njih drugačije, nema potrebe da budu različiti. Svi smo mi isti i na tome radimo. Oni su trenirali zajedno sa nama, zajedno smo se družili, tako da su na kampu oni svoje snove ostvarivali svaki dan. To je suštinsko značenje fudbala i sporta uopšte koji uvažava različitosti u društvu i tu je da nas između ostalog nauči jednakosti i ravnopravnosti - zaključio je Stanković.

Kurir sport

Kurir