SRBIJA ĆE DOBITI OBJEKAT LEPŠI OD ALIJANC ARENE! Predsednik Vučić potvrdio izgradnju NACIONALNOG STADIONA!

"Srbija će dobiti stadion od 55.000, velelepan, biće jedan od najlepših u Evropi, biće lepši i od "Alijans arene" u Minhenu. Ili meni bar tako izgleda da je lepši. Verovatno će biti jeftiniji. U tom smislu da nisam siguran da ćemo svuda grejače moći da obezbedimo", potvrdio je predsednik Vučić,posle sastanka sa srpskim članom Predsedništva BiH Miloradom Dodikom.

Vučić je pre nekoliko dana najavio da će gradnja stadiona nadomak Beograda početi tokom sledeće godine na lokaciji blizu auto-puta "Miloš Veliki" i u blizini Surčina.

foto: Fss.rs

Predsednik se osvrnuo da Srbija predugo čeka na moderan fudbalski objekat, pošto dva najveća stadiona u Srbiji jedva ispunjavaju najstrože UEFA i FIFA standarde.

"Mislim da Srbija to zaslužuje. Vidim da neki misle da stadion treba da se zove "Aleksandar Vučić". To je sada naravno neka ironija, pošto je to izgleda po njima besmisleno i ne bi trebalo stadion da se gradi. Ja bih da vas podsetim da onda ništa ne bi trebalo da se gradi po njima", dodao je Vučić.

Predsednik Vučić prokomentarisao je ironičan predlog da se stadion nazove po njemu:

"Pošto predlažu da se stadion zove po meni, to im je valjda glupo. Pa je dobro da Albanija ima stadion od 22.000, a sramota je da Srbija ima jedan od 55.000. Uostalom, mnogo toga bi onda u Srbiji moglo da se zove "Aleksandar Vučić".", zaključio je predsednik Srbije.

