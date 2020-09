OVO NE SME DA SE PONOVI: Nemanja Matić govorio o budućnosti Mančester Junajteda

Bivši srpski reprezentativac istakao je da želi titulu sa Mančester junajtedom u novoj sezoni i da on i njegovi saigrači više ne smeju da imaju izgovore.

– Od ove sezone, više nema izgovora. Moramo da damo sve što imamo. Moramo da se borimo za titulu, jer, imam utisak da smo prethodne sezone ispustili prelako neke bodove – započeo je Matić i potom nastavio:

– Dozvolili smo Liverpulu da osvoji titulu, ne znam, 10 utakmica pre kraja sezone. Osvojili su titulu i mi to više ne smemo da dopustimo. Moramo da se borimo do kraja. Moramo da igramo sa više samopouzdanja i odgovornosti – kazao je on.

Kurir sport

Kurir