MRAČNE TAJNE ZLATANA IBRAHIMOVIĆA Zverski maltretirao saigrače, TRESLI SE OD STRAHA, ali nisu smeli da zovu POLICIJU!

Švedski novinar Olof Lund objavio je knjigu o fudbalskoj reprezentaciji Švedske u kojoj otkriva kako je legendarni napadač Zlatan Ibrahimović maltretirao saigrače.

Najbolji švedski fudbaler svih vremena bio je strah i trepet u svlačionici nacionalnog tima. Saigrači ga nisu voleli, plašili su ga se, a on im je boravak u reprezentaciji često pretvarao u pakao.

Lund u svojoj knjizi otkriva da se nekoliko puta dešavalo da dođe do ozbiljnog fizičkog obračuna u svlačionici.

"Bilo je to nasilje nad odraslima. Zlatan je najbolji švedski fudbaler svih vremena, ali je reprezentacija bolja bez njega. To je u osnovi nešto što bi trebalo prijaviti policiji. Bilo je grozno. Svako okupljanje, deset dana zaredom svaki mesec... Da li je to maltretiranje? Takve stvari se prijavljuju policiji", navodi se u pomenutoj knjizi.

Naravno, niko nije smeo da pozove policiju zbog Zlatana Ibrahimovića. Svi su ga se bojali, a i sam selektor Erik Hmeren koji je vodio ekipu od 2009. do 2016. godine tolerisao mu je takvo ponašanje.

