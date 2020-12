STANOJEVIĆ PRED VOŽDOVAC: Miljković ima problema sa temperaturom, Bajbek još nije spreman!

Trener fudbalera Partizana Aleksandar Stanojević rekao je danas da očekuje tešku utakmicu protiv Voždovca u Super ligi Srbije i naveo da će pohvaliti dobru igru svakog igrača ali da svi moraju da igraju kao ekipa i da su rezultati merilo.

"Voždovac je klub koji forsira trenere koji igraju napadački fudbal, kroz posed hoće da dodju do rezultata. To u nekom periodu nije nama odgovaralo, ne bih se vraćao, svaka utakmica je drugačija. Ovo će biti izuzetna teška utakmca zbog specfičnosti trave i načina na koji igraju, kroz posed, dominirali su tokom sezone i biće teška utakmica za nas", rekao je Stanojević na konferenciji za novinare.

Fudbaleri Partizana igraju u petak od 17 časova na gostujućem terenu protiv Voždovca, utakmicu 18. kola Super lige Srbije.

Utakmica će se igrati na veštačkoj travi, a Stanojević je rekao da ekipa ove nedelje nije trenirala na takvoj podlozi, pošto je procenjeno da će joj biti dovoljno da se prilagodi na zagrevanju uoči utakmice.

"Sigurno da nije isto, nisam imao mnogo iskustva sa takvom podlogom u seniorskoj konkurenciji, samo u Finskoj protiv Helsinkija i nije nam prijala. Kažu da je dobra, nova generacija trave, dobar teren, to je nešto što je drugačije, nije normalna situacija", naveo je.

Govoreći o zdravstvenom stanju ekipe, Stanojević je rekao da ima malo problema sa Aleksandrom Miljkovićem koji ima temperaturu, da Žan Kristof Bajbek nije spreman, ali da se Filip Holender vratio punim treninzima i da će biti u konkurenciji za sastav. Miljković i Sejduba Suma su negativni na korona virus.

Upitan da li se Suma nametnuo posle dobrih igara, Stanojević je rekao da je kod njega sve jasno, da će svakoga pohvaliti kada odigra dobro, ali da traži konstantnost i pre svega timsku igru.

"Moraš da igraš u kontinuitetu dosta dobro, gubile su se utakmice. Pobedite dve utakmice gde pojedinac igra odlično, a u narednih šest izgubite tri i niste konkurentni za titulu. Ja tako ne funkcionišem niti ću funkcionisati. Moraš da budeš konstantan, da igraš za ekipu. Nema ništa od toga da neko bude najbolji a sledeće tri utakmice se ne pobedi", rekao je on.

"Samo onaj ko igra u službi tima i kad tako igra i trenira od mene će dobiti respekt. Rezultati su merilo cele priče, moramo da budemo u kontinuitetu i da to radimo stalno, da bude najbolje. To se odnosi i na Sumu i na ostale igrače. Uzmite brojke, ako niste konkurentni za titulu, onda nešto nije u redu. Ne volim lažne slike i priče već konkretne stvari, da li ste konkurentni za titulu ili se borite za drugo mesto do poslednjeg kola", dodao je trener crno-belih.

Partizan je u nizu od sedam pobeda, a upitan da li može da se taj niz nastavi i posle sutrašnje utakmice, Stanojević je rekao da ne može uvek da se pobedjuje, ali da ako se desi da se niz prekine, ekipa mora da počne da pravi novi, bolji.

Na pitanje o sastavu i da li će u slučaju da napadači ne budu spremni, Nikola Štulić dobiti šansu, trener je rekao da je mladi igrač, koji je bio strelac protiv Čukaričkog, dobro igrao u da će početi meč.

Stanojević je rekao i da Miloš Jojić igra i trenira bolje posle povrede, ali da još nije u ritmu i da očekuje da će od proleća igrati bolje. Isto je naveo i za Ivana Obradovića, koji nije igrao godinu dana uoči dolaska u Partizan. Ocenio je da je Obradović kalibar za reprezentaciju i da će mnogo doneti ekipi.

Govoreći o mladim igračima, Stanojević je rekao da na treningu ima po 13, 14 mladih i da je najvažnije da se klub bavi njima.

"Videćemo ko će biti sa nama. Važno je da se osećaju da su deo prvog tima, da ih pratimo, a ništa ne menja da li će neko ići na pripreme ili ne, svi smo zajedno. Osmorica su iz omladinske škole, dvojica iz Teleoptika, jedan kadet, vodimo računa. Konsultujemo se, bavimo se njima, a zavisi i od broja naših igrača kako ćemo mlade koristiti i voditi na pripreme", dodao je on.

Kurir sport / Beta

Kurir