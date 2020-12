HTELA SVADBU, A ON JE IZBACIO IZ KUĆE! Defanzivcu Sitija udarila SLAVA u GLAVU: Počeo da PIJE, postao NASILAN, zaboravio na DETE!

Njih dvoje su bili zajedno od 2008, a kada su se upoznali njoj je bilo tek 14 godina (2006), išli su zajedno u školu, bili su par na maturi, ali je njihovoj ljubavii zgleda došao kraj.

Razlog je pomalo bizaran, Svetsko prvenstvo u Rusiji na kome je Stouns učestvovao sa nacionalnim timom Engleske pre dve godine.

"Mislila sam da ćemo provesti život zajedno, ali sam osetila da postaje nasilnik. Poslednje dve godine su bile pakao. Slava sa Mundijala mu je udarila u glavu, prethodno je bio samo običan Džon", jada se Mili.

Ona je istakla i da je Stouns počeo da pije kod kuće, a kako je otkrila i počeo tajno da se zabavlja sa kozmetičarkom Olivijom Nejlor.

Zanimljivo je da je sve saznala putem anonimne poruke na Instagramu.

"Da li vidite ove devojke koje se u noćnim klubovima bacaju na fudbalere? E, pa Džon je sa jednom od takvih devojaka. Fudbalere tretiraju poput Bogova i Džon ih je sve kupio posle prvenstva sveta. Pustio je da mu slava uđe u glavu, a za fudbalere pravila normalnog života onda postaju nejasna" tvrdi Mili.

Do raskida je došlo iznenada, as Sitija je u jednom trenurtku samo rekao Mili da je više ne voli i napustio je zajedničku kuću, iako je ona bila ubeđena da će se venčati.

Sve je shvatila kad se verio čuveni defanzivac Mančester Junajteda Rio Ferdinand .

"Pre Mundijala je Džon, prosto, bio Džon. Bio je ljubazan, kulturan. Delovali smo kao neki stari par, šetali smo pse, uopšte nismo upadali u šou-biznis ludilo... A onda, kada sam videla da se Rio verio, pitala sam i Džona kako to da se mi još nismo uzeli. Ćutao je. Onda sam mu prišla i rekla da proba da razume zašto me to zanima, na šta je on rekao 'Čuj, Mili, gotovo je. Nisam srećan. Ne osećam se slobodno i ne volim te više'. Odselio se istog časa u klupski hotel, a kada je ozvaničio vezu sa Olivijom - rekao mi je da se odselim. Odjednom sam morala sve da ostavim za sobom, sve što smo zajedno stvarali, kupovali... Ne razumem ni tu osobu koja se useli u kuću", koju je pravila sada već bivša, u ovom slučaju ja", istakla je Mili.

