DEJAN STANKOVIĆ OTKRIO: Aleksandar Vučić me je zvao posle Genta! Evo šta mu je rekao (FOTO)

"On je veliki zvezdaš, ali ne pita me ništa niti sugeriše. Jedan lep poziv uputio je posle Genta, posle pobede. Pozdravio je momke, čestitao jer smo uradili veliku stvar, kako za Zvezdu tako i za srpski fudbal i celu zemlju. To je bila njegova velika čestitka", istakao je strateg Crvene zvezde za "Srpski Telegraf", a potom otkrio sa kojim trenerima se još čuje.

"Čuo sam se nekoliko puta sa Zakeronijem, sa Manćinijem. Svako je u svojim obavezama. Čuo sam se sa Mihom, s njim se čujem često. Sa Žozeom na grupi Tripleta. On je bio najaktivniji na toj grupi dok nije našao posao. Žoze kao sagovornik je unikatan", zaključio je trener Zvezde.

foto: Www.crvenazvezdafk.com/Nikola Mitić

(Kurir sport)

Kurir