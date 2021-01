TUKAO SAM SE POLICIJOM, NAVIJAĆU ZA ZVEZDU: Vladimir Vuletić otkrio ŠOKANTNE detalje, pomenuo i HITLERA!

Vršilac dužnosti predsednika Partizana Vladimir Vuletić otkrio je zašto će u predstojećem suretu Lige Evrope između fudbalera Crvene zvezde i Milana navijati za srpski klub, ali još neke anegdote koje do sada nisu bile poznate široj javnosti.

Jedan od vodećih ljudi crno-belih je za "MaxBet" sport ispričao da se svojevremeno tukao s policijom na jugu, tokom utakmice iz 1998. godine kada je bio dvadesetogodišnjak.

Vuletić tvrdi da će za crveno-bele u šesnaestini finala Lige Evrope navijati misleći na Partizan, jer će to doprineti smanjenju tenzija ovde, a otkrio je i da je već navijao protiv Genta.

“Ja ću navijati za Zvezdu protiv Milana, to bi donelo smanjenje tenzija ovde. Navijao sam za Zvezdu protiv Genta. Ne navijam za nju zbog Zvezde, ni zbog srpskog fubala, jer o njemu drugi bezuspešno vode računa, već prvenstveno zbog Partizana. Boža Koprivica kaže, ‘da igra 11 Hitlera protiv Zvezde, navijaću za 11 Hitlera’. Ja sam bliži Koprivici po tom pitanju, ali interes srpskog fudbala je drugačiji. Kada sam navijao za Zvezdu protiv Genta, mislio sam samo na Partizan”, rekao je Vuletić.

foto: Starsport

Prepričao je i kako je kao momak išao iz Šapca na utakmice crno-belih, te da se vozom putovalo i po šest sati, ponekad i bez para.

“Bili smo deca, devedesete godine, nemamo novca. Sednemo na voz, pa kada stignemo… Šabac – Beograd, šest sati. Tako sam putovao na utakmicu 1998. godine, bila je teška utakmica. Bio sam na jugu i policija je tada debelo tukla jug. Bio sam među tim navijačima koji su se tada našli u toj poziciji i neću nikada zaboraviti to. Kiša, pokisli kao miševi, dolazimo posle šest sati putovanja pravo na stadion. Tamo smo se tukli sa policijom i onda, na kraju krajeva, vraćate se ponovo šest sati. Do četiri ujutru. Tako su izgledale naše utakmice, ali to je bilo ono kada kažete ‘za druge se navija, Partizan se voli’. Nekad kažem za sebe da ne gledam fudbal, nisam nikakav poznavalac i ne znam ništa o fudbalu, ali volim Partizan. Gledam Partizan, ne fudbal”, istakao je Vuletić.

Kurir sport / Maxbet sport

Kurir