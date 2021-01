NIŠLIJE UPALILE MOTORE: Fudbaleri Radničkog počeli pripreme za nastavak sezone! FOTO

-Utanačili smo sve detalje rada od 8. do 13.januara, do kada ćemo trenirati u Nišu, ali i u vreme boravka u Antaliji, gde ćemo ostati do kraja ovog meseca. Akcenat rada na Čairu biće na fizičkoj pripremi, a prve dane u Turskoj takođe ćemo najviše posvetiti sticanju kondicije, ali i brzo početi rad sa loptom i odigravanje kontrolnih utakmica. Imamo pet ugovorenih termina za mečeve na kojima ćemo proveriti sve naše fudbalere i polako privoditi kraju formiranje najboljeg sastava. Protivnike u Antaliji poimence, međutim, još ne znamo i verovatno ćemo sa većinom njih susrete dogovoriti u ovom poznatom turističkom odmaralištu i sportskom centru, koji je idealan za pripreme. U svakom slučaju očekujem jake i prave rivale i da kroz utakmice sa njima dođemo i do najboljeg tima, ali i najbolje moguće forme za start prolećnog dela sezone- rekao je Gaćinović.

foto: FK Radnički

Na Čairu, za sada, nema novajlija, ali nema sumnje da će ih biti tokom prelaznog roka, posebno u fazi napada, s obzirom na to da su klub napustili Nemanja Kojić i Dušan Stoiljković. Dres Radničkog više neće nositi ni iskusni vezista Dušan Pantelić .

-Napustili Pantelić, Kojić i Stoiljković, kao i dvojica mladih fudbalera koji nisu igrali jesenas Danilo Dašić i Aleksandar Kostić. Pojačanja će sigurno biti, ali nećemo žuriti. Jasno je da nam nedostaju napadači. Klub radi na tome i želimo igrače koji će nam doneti kvalitet više. Moramo biti realni i kada je reč o finansijskoj situaciji, a ja verujem da ćemo dovesti ono što nam je potrebno. Planiramo i da nekolicinu mladih igrača iz omladinskog pogona odmah priključimo radu sa prvim timom. Moram da istaknem da je veoma važno što su se oporavili Šljivić i Kovačević. Kada sam došao u Radnički, oni nisu bili na raspolaganju zbog povreda. Radi se o iskusnim i proverenim vezistima i jako bitno što ćemo u nastavku sezone moći da računamo na njih- jasan je je Gaćinović.

foto: FK Radnički

Podsećamo da je Radnički na zimsku pauzu otišao kao sedmoplasirani na tabeli sa 30 bodova na svom kontu. Radnički je u 19 kola upisao devet pobeda, tri remija i sedam poraza, uz 19 datih i isto toliko primljenih golova. Sezona u Superligi Srbije nastavlja se 6. februara, kada će Radnički gostovati Metalcu iz Gornjeg Milanovca.

-Dobro je što sam došao ovde u novembru, a ne sada. Tri pobede na tri poslednje prvenstvene utakmice smatram uspehom, ne samo zbog osvajanja svih devet bodova, već mnogo više po činjenici da su fudbaleri mnogo toga promenili u svom pristupu obavezama i na moje zaista veliko zadovoljstvo u potpunosti prihvatili moj princip rada, ponašanja i ispunjavanja onoga što od njih tražim. Za mene lično to je izuzetno dobro, upoznali smo se, stvorili kvalitetan odnos i jednu, reći ću bez rezervi pravu osnovu za dalji rad koji nas čeka. A moraćemo svi mnogo da radimo kako bi na proleće Radnički bio opet jedan od naših najboljih i najuspešnijih klubova. Sada će sve biti puno lakše. Fudbaleri znaju moj sistem rada, prihvatili su ga i očekujem da budemo pravi već na utakmici protiv Metalca. Ne želim da se razmećem obećanjima i pričam o Evropi, jer pored nas postoji puno timova koji imaju takve aspiracije, a trenutno bolje stoje na tabeli. Idemo korak po korak. Da odradimo pripreme na pravi način i nemam nikakvu sumnju da ćemo se do kraja boriti da ispunimo zacrtane ciljeve kluba- završio je Gaćinović.

foto: FK Radnički

Na prozivci su bili sledeći fudbaleri:

Borivoje Ristić, Milorad Kojić, Dimitrije Stevanović, Stefan Ilić, Nikola Stevanović, Žarko Marković, Marko Momčilović, Nenad Šljivić, Đorđe Stojković, Nikola Aksentijević, Petar Ćirković, Kristijan Živković, Nikola Jovanović, Aleksandar Kovačević, Todor Petrović, Ognjen Bjeličić, Petar Đuričković, Stefan Mitrović, Luka Petrović, Nenad Gavrić, Filip Kasalica, Stefan Đurić, Aleksa Dušanić, Ilija Spasić, Uroš Đuranović, Danijel Ranđelov.