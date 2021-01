ZIMSKA PIJACA: Najtraženija roba usled koronavirusa - Dijego Kosta, Dele Ali, Isko, Eriksen, Hulk...

zvezda do zvezde

Zimski prelazni rok u Evropi biće jedan od najzanimljivijih u proteklih nekoliko godina. Ogroman broj fudbalera vrhunskog kvaliteta mogao bi u januaru da promeni sredinu.

foto: AP

Brazilac sa španskim pasošem Dijego Kosta izaziva pažnju, jer je raskinuo ugovor sa Atletikom iz Madrida. Jednostavno, u ovom trenutku ne postoji kvalitetniji fudbaler bez ugovora na svetu. Letošnjim dolaskom Luisa Suareza izgubio je mesto i poverenje trenera Dijega Simeonea. Njega zastupa Žorž Mendez i sasvim je izvesno da će izabrati dobru sredinu za Kostu. Pominje se Vulverhempton, koji bi za Kostin potpis morao da mu omogući godišnju platu od 9.000.000 evra.

foto: Reuters

Još jedan veliki as promeniće verovatno sredinu ovogo meseca. To je Dele Ali koji nikako nije mogao da se snađe kod Žozea Murinja. Tokom leta tražio ga je PSŽ, ali menadžment Totenhema nije jednostavno hteo da ga proda. Sada je situacija sasvim drugačija, plus što je trener "svetaca" postao Maurisio Poketino, čovek koji Alija odlično poznaje iz Totenhema. Planira se pozajmica vredna 1.500.000 evra, a onda na leto i otkup.

foto: Profimedia

Kristijan Eriksen se ukanalio dolaskom u Inter i sada na sve načine gleda da pobegne iz Italije. Plaćen je 27.000.000 evra, uz godišnju platu od 7.500.000 evra i "nero-azuri" gledaju da povrate izgubljeni novac. Moguća je trampa da Leandro Paredes dođe na stadion "Đuzepe Meaca", a Danac se preseli u PSŽ. Međutim, Argentincu se ne vraća u Italiju, pa će Parižani morati da zavuku ruku u džep, ako žele Eriksena.

foto: Reuters

Španac Isko želi odlazak iz Reala ove zime, čemu se protivi trener Zinedin Zidan. Sevilja hoće da ga dovede, on nema ništa protiv, jer želi da igra, a ne da sedi na klupi. Arsenal i njegov trener Mikael Arteta vrebaju šansu iz prikrajka, ubeđeni da im Isko može doneti potreban kvalitet. Opet, konačnu odluku doneće Real iz Madrida.

foto: Profimedia

Brazilac Hulk tiha je patnja čelnika Vulverhemptona. Čini se da je u prednosti u odnosu na Dijega Kostu, jer bi imao manja finansijska potraživanja. A, kako i ne bi, kada je tokom igranja u Kini zaradio 22.000.000 evra. Traže ga i Porto, Zenit, njegovi bivši klubovi, kao i bogati timovi iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, ali i američke MLS lige.

foto: Profimedia

Pored nabrojanih transfere ove zime očekuju Markos Alonso i Olivije Žiru (Čelsi), Vilfrid Zaha (Kristal palas), Alehandro Papu Gomez (Atalanta), Ozana Kabak (Šalke)...

Dijego Kosta

Pozicija: napadač

Godine: 32

Klub: /

Zemlja: Brazil/Španija

Vrednost: 10.000.000 evra

Dele Ali

Pozicija: vezni/krilo

Godine: 24

Klub: Totenhem

Zemlja: Engleska

Vrednost: 38.000.000 evra

Kristijan Eriksen

Pozicija: vezni

Godine: 28

Klub: Inter

Zemlja: Danska

Vrednost: 35.000.000 evra

Isko

Pozicija: vezni

Godine: 28

Klub: Real

Zemlja: Španija

Vrednost: 20.000.000 evra

Hulk

Pozicija: napadač

Godine: 34

Klub: /

Zemlja: Brazil

Vrednost: 2.500.000 evra

Kurir sport / A. R.

Kurir