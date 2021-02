BIVŠA FUDALERKA BOLUJE OD KORONE 331 I OTKRIVA KROZ KAKAV PAKAO PROLAZI: Ja samo ono gde kovid uzme vaše telo i neće da ode!

Foto: Printscreen Facebook/ The Seattle Times

Bivša fudbalerka iz Čikaga, Amerikanka Kejtlin Denis (30) boluje od kovida 331 dan.

Ona je ispričala da se zarazila pre nego što je zabeležen prvi smrtni slučaj u američkoj državi Ilinois i da joj se čini kao da je od tada prošao ceo vek.

"Zakačio me virus pre nego što je iko nosio masku. Sada pričamo o drugoj godini, vakcinama, novim sojevima, novoj administraciji, ali meni je sve isto. Uvek sam u krevetu, u svojoj sobi. Bolesna sam 331 dan. Imam osecaj da se vreme ne pomera, osećam se kao da sam u zatvoru i da udaram recke na zidu", rekla je ona za Vašington post, a preneo Sijetl tajms.

Kaže da je jedno vreme govorila samoj sebi da će joj sutra biti bolje, ali da to više ne čini.

"Pokušavam da se pomirim sa činjenicom da je ovaj virus nešto što neću savladati. To bi moglo biti to. Budim se svakog jutra i pitam se 'kako li će mi biti danas?' Ja sam ono što lekari zovu 'dugotrajni bolesnik', gde kovid preuzme vaše telo i neće da ode. Doktori misle da nas može biti na desetine hiljada u svetu, ali niko zapravo ne zna. Pitate se da li ću imati mučninu ili jaku vrtoglavicu. Ili, možda preferirate migrenu sa bolovima u telu? Neki simptomi su konstantni, kao što su bolovi u telu i slabost od glave do pete, ali neki dođu pa prođu - zvonjava u ušima, bol u rebrima, preskakanja srca, vrele uši, utrnuli prsti, osećaj opijenosti", dodala je.

Denis je rekla da više nema posao, da ponekad jedva ustane iz kreveta i da ima osećaj da joj "dan nikada ne počinje niti se završava".

"Nekad imam gubitak pamćenja pa pomislim da imam amneziju. Kao da sam u crnoj rupi. Čekam sati da prođu", izjavila je ona.

Tanjug

Kurir