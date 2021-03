KRSTAJIĆ BEZ DLAKE NA JEZIKU: Kakav je to Partizan bez svojih legendi, lažna je priča da nam je Vučić kriv za neuspehe!

Mladen Krstajić ne libi se da kaže da je Partizan njegova velika ljubav. Iako je posvećen poslu u TSC iz Bačke Topole, kako sam kaže 100 odsto, ne može ćutke da pređe preko stvari koje se dešavaju u Humskoj.

- Mene boli što u Partizanu nema legendi. Izgubili smo se. Nigde nas nema. Ne postoje okupljanja, ja ne znam šta se u klubu dešava. Možda sve to ne bih trebalo da pričam, s obzirom na funkciju koju obavljam, ali to je tako. Ima nas stotinak iz Partizana koji su završili karijere u poslednjih 10 godina, a nikoga nema u klubu. Nikoga - upozoravajuće je pričao za Kurir Mladen Krstajić.

foto: Nemanja Nikolić

Govorio je Krstajić i o nezdravoj atmosferi između dva najveća srpska kluba, pomenuo i predsednika Srbije Aleksandra Vučića, upravu crno-belih...

- Velika je negativnost između Partizana i Zvezde. Možda određenu krivicu snosite i vi novinari, jer nenamerno podgrejavate celu stvar. Evo, ovako ja na to gledam. Kad je Partizan bio dominantan, tada je Tadić bio na vlasti. Sada je Zvezda, pa je to zbog Vučića. A, u to vreme je i Dačić potpredsednik, a on je partizanovac. Kakve to veze ima? Realno! Kakve?! Pa, moraju i oni za nekoga da navijaju. Šta sad, da gledamo ko će doći na vlast, da pričamo ovi će sada osvojiti deset titula! E, nije tako! Uspeh kluba polazi od uprave. I to je jednostavno.

foto: Beta Branislav Božić

Krstajić smatra da su samo rezultati merilo između dva najveća srpska kluba.

- Volim Partizan, ali nešto tamo ne štima. Neću da se mešam, bavim se strukom u srpskom fudbalu i ne bih da dođem u situaciju da spinujem da Partizanom. Kao, Zvezda se favorizuje. Ne možemo to da gledamo tako. Onda se u neko prošlo vreme favorizovao Partizan. Voleo bih da dođemo u situaciju da se i jedni i drugi bore do poslednjeg kola, da je razlika bod ili dva. Mi uvek tražimo neki alibi. Ili Zvezda, ili sada Partizan. Kažu, to je zbog predsednika. Kakve to veze ima? Kada smo mi bili dominantni, ubeđen sam da je odnos među klincima koji su počeli za nekoga da navijaju bio 60-40 u odnosu za Partizan. Zašto? Jer smo bili prvaci, imali rezultat, igrali Ligu šampiona. Zvezda je uvek imala više navijača, ali je Partizan u tom periodu smanjio razliku. Bio je organizovan klub, bolji nego što je danas, što opet ne znači da sutra neće biti opet na nivou. Kad su klinci u pitanju, ma ceo narod, Srbija se deli na crno-belo i crveno-belo, uz dužno poštovanje svim ostalim klubovima.

foto: Starsport©

Prisetio se Krstajić i svojih igračkih dana u crno-belom dresu i posebno istakao odnos prema Aleksandru Stanojeviću koji je praktično njegova generacija.

- Kad sam se vratio iz Nemačke posle devet godina, onda sam drugačije ulazio u derbije. Bio sam svestan da sam nešto napravio u karijeri, da sam bio reprezentativac, da sam poznata ličnost, da imam težinu da vodim ekipu. U to vreme mi je bio trener Aleksandar Stanojević, praktično moja generacija. Inače, Sale je najbolji trener u državi. (smeh) Sa 35 godina ja sam se prema njemu ponašao kao da ima 65! Iz svog vaspitanja, jer je on vodio sistem kakav je Partizan.

Pokušao je Krstajić da poredi Partizan u dva svoja mandata u Humskoj.

- Partizan u moja dva mandata. Dve različite stvari. U prvom, i država je bila veća, a vremenom je fudbal slabio. U drugom vratio sam se da ostavim pečat u klubu. Da ostanem upamćen kod Grobara. To mi je bio cilj. I Bog me pogledao. Partizan je imao baš dobru družinu. Stefan Savić i Marko Jovanović, sa njima sam igrao u tandemu. Sa Saletom Stanojevićem sam imao indirektan dogovor da on meni kaže, drži odbranu. Na treningu sam uvek davao maksimum i tražio od njih isto. Neki su bili duplo mlađi od mene. Prilazio sam im da osete šta ih čeka u budućnosti. Marku kažem pazi leđa, Stefan opet zna da igra, kažem mu kako da se postavi u skoku... To je bila moja obaveza prema njima, jer su imali nedostatke zbog svojih godina. Sećam se, kad sam se drugi put vratio u Partizan, rekao sam da ćemo igrati Ligu šampiona. I znate šta su mi rekli, vidi ove budale! A, mi za dve godine u Ligi šampiona! Promašim penal protiv Anderlehta - kroz smeh je zaključio Mladen Krstajić.

Mentor i učitelj na terenu Savića je Bog stvorio da uspe Mladen Krstajić bio je mentor Stefanu Saviću koji je uz njega izrastao u velikog igrača, kojeg je Partizan prodao za 12 miliona evra Mančester sitiju 2012. godine. - Savić je isti tip igrača kao ja! I on bi da se vrati u Partizan, ponašao se kao ja. Njega je Bog stvorio da uspe. Ogroman potencijal - jasan je Krstajić.

Kurir sport/A. Radonić

Kurir