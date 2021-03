DEJAN STANKOVIĆ PRED DERBI SA ČUKARIČKIM: Oni nemaju šta da izgube, očekujem dosta težak meč! VIDEO

- Čukarički je u odličnoj formi, to potvrđuju u poslednje vreme, posebno na zadnjim utakmicama protiv korektnih protivnika pokazali su da igraju lep fudbal, da su u takmičarskom ritmu i da su se lepo „namestili“. Nemaju šta da izgube, sigurno će doći ovde sa namerom da nas iznenade. Mi smo već u ozbiljnoj seriji utakmica, gde samo odmaramo i igramo. Sustigli su nas problemi kada je korona virus u pitanju, Falćineli i Falko su van stroja, takođe Eraković nije sa timom. Moramo da suzbijemo redove do 20. marta i utakmice koju ćemo odigrati protiv Mladosti iz Lučana, a zatim ćemo imati jedan lep odmor od četiri ili pet dana da privedemo sezonu kraju onako kako Crvena zvezda zaslužuje. Što se tiče utakmice protiv Čukaručkog očekujem težak meč –istakao je šef stručnog štaba Dejan Stanković.

Šef stručnog štaba Zvezde poručio je da je umor dobar pokazatelj i potvrda da su crveno-beli momci na visokom nivou.

- Bakajoko se polako vraća, imao je povredu kolena, međutim već za par dana će biti priključen grupi. Ostali igrači su spremni, na stranu umor koji se sasvim sigurno oseća. Pokušavam sve to da im predstavim na drugi način, igraju, umorni su, ali to je zato što su dobri, zato što klub, trener, saigrači veruju u njih. Biće vremena za odmor, trudim se da im objasnim da je karijera veoma kratka, imao sam priliku da osetim to na svojoj koži. Nisam se ni okrenuo, a već je proletelo. Na njima je da uživaju u ovim momentima, da rade dosta na sebi, naročito na oporavku, treningu i prevenciji. Trenutno nemamo većih problema, osim standardnih stvari koje mogu da se dese u ovim trenucima kada je i korona prisutna.

Osvrnuo se Dejan Stanković i na moguće probleme prilikom sastavljanja tima zbog povrede Erakovića i pravila o bonus igračima.

- Povreda Erakovića je malo poremetila naše planove i rotacije kojima smo težili, ali moji momci su profesionalci, sa njima uvek može da se popriča o tome da li će neko da počne ili će ući sa klupe. Prihvatili su celokupnu situaciju, gradimo tim na tome da je nebitno da li igrao minut ili devedeset, bitno je kada igraš da daš svoj maksimum i da ekipa i rezultat ne trpi.

Govorio je šef stručnog štaba Zvezde i o kapitenu Čukaričkog, Marku Dociću, koji je doživeo težu povredu u prvoj utakmici ova dva tima odigranoj u septembru prošle godine.

- Kao ekipa su dobri, drago mi je što se Docić vratio na teren, ovom prilikom bih hteo da ga pozdravim i da mu čestitam, jer je stegao zube. Čuli smo se posle njegove povrede, poželeo sam mu puno sreće u oporavku i da se što jači na teren, što je on i učinio. Njegova noga je velika pretnja za Crvenu zvezdu.

Istakao je Dejan Stanković da činjenica da se igra na Marakani mnogo znači prvotimcima Crvene zvezde, ne samo zbog terena, nego i zbog energije koja vlada na Zvezdinom stadionu.

- Marakana je naša kuća, energiju koju ima Marakana nema niko. Na našu žalost je prazna, međutim pored toga kvalitet terena igra ozbiljnu ulogu što se tiče naše igre.

Nekadašnji kapiten Crvene zvezde poručio je da ne razmišlja unapred i da je skoncentrisan samo na narednog protivnika.

- Polako spremamo utakmicu za utakmicu. Prvo da uspešno stignemo do odmora i reprezentativne pauze pa ćemo onda polako da sumiramo sve i da se spremamo za završni deo prvenstva. Ne volim da razmišljam unapred, niti da stvaram matematiku, volim da budem realan, jer samo realan mogu da prenesem pravu situaciju mojim igračima. Ne želim da stvaram filmove i pravim scenarije, nego da se bavim sadašnjošću, onim što nas čeka danas, sutra, a polako ćemo sumirati rezultate na kraju.

Osvrnuo se šef stručnog štaba Zvezde i na poziv Gajića za reprezentaciju Srbije.

- Gajić to zaslužuje, ja sam se potrudio da im pokažem kako treba da se odnose pre svega sami prema sebi, budući da sigurno imaju kvalitet čim nose dres Crvene zvezde. Ne može neko slučajno da nosi crveno-beli dres, samo je bilo potrebno da povrati samopouzdanje u sebe. Ima mnogo momaka koji su se 200 posto podigli, kao jedinke i kao grupa. Gajiću čestitam na pozivu, žao mi je što Milunović nije dobio poziv, mislim da je ozbiljan lider na terenu, međutim ima vremena.

Govorio je Dejan Stanković i o sve boljim izdanjima Milana Pavkova.

- Pavkov je mlad momak ima 27 godina, imali smo razgovor, volim da budem direktan i da kažem šta mislim i u čemu je problem, posle toga je sve na igraču, ili želi ili ne. Mislim da je prerano za njega da spusti kofer i da kaže ja sam nešto napravio, od zasluga ne može da se živi u fudbalu, može jedan kratak period. Svaki dan je prilika za novo dokazivanje, pogotovo kada igraš u jednom velikom klubu i kada igraš na mnogo frontova, nema zadovoljavanja, moraš iz dana u dan da se pokazuješ i da se dokazuješ. On je onaj pravi, špic koga svako želi, to je Pavkov i to je devetka Zvezde – zaključio je šef stručnog štaba Dejan Stanković.

