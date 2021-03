NESTAŠNA TAMARA OBOŽAVA DA SE SKIDA GOLA I IZAZIVA Supruga poznatog fudbalera poručila: Ne želim da spavam s mužem svaki dan VIDEO

Tamara Goro, supruga argentinskog fudbalera Ezekela Garaja, poznata je po tome što se često fotografiše bez odeće.

Nije ni čudo da na Instagramu ima blizu dva miliona pratilaca.

Njen suprug je nedavno napustio Valensiju i trenutno je slobodan igrač, a Tamara je pred odlazak iz Španije dala intervju za tamošnje medije i požalila se na svoj seksualni život.

- Ako me pitate da li imam isti seksualni apetit kao pre, moj odgovor je - ne. Ne znam da li je to sve zbog nedostatka vremena ili nedostatka želje, ali istina je... Ne znam. Volim svog muža, ali to je tako. Ne želim, kao ranije, seks sa svojim suprugom svaki dan. Iscrpljena sam. Mislim da će se mnogi ljudi poistovetiti sa mnom - priznala je Tamara.

Kurir sport

Kurir