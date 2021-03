ČELSI TRAŽI 20 MILIONA Inter i Napoli žele sjajnog Brazilca

Fudbalski klub Čelsi neće prodati svog igrača Emersona Palmijerija za manje od 20 miliona evra, preneli su danas italijanski mediji.

Za Palmijerija su zainteresovani Inter i Napoli, koji su u januaru pokušavali da ga dovedu. Brazilac ima ugovor sa Čelsijem do juna 2022. godine.

Kako je preneo Kalčomerkato, Čelsi želi da proda Emersona ali pod svojim uslovima, za najmanje 20 miliona evra.

Emerson je ove sezone odigrao 11 utakmica u svim takmičenjima, a samo je jednom bio starter, u utakmici protiv Barnslija u FA kupu.

On je svojevremeno igrao za reprezentaciju Brazila uzrasta do 17 godina, a u septebru 2018. godine debitovao je za A reprezentaciju Italije. Do sada je za Italiju odigrao 12 utakmica.

Kurir sport/Beta

Kurir