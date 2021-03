DEJO, SRAM VAS BILO! Gde je to crnogorsko čojstvo i junaštvo?! Savićević PREKRŠIO džentlmenski sporazum sa Srbijom iz 2006.

Džentlmenski dogovor između Srbije i Crne Gore o međusobnom ne uzimanju fudbalera pao je u vodu! Razlog - ponašanje čelnika FS Crne Gore koje je sve, samo ne džentlmensko.

Iako je prošla decenija i po, svi dobro pamtimo 2006. godinu kada je došlo do razlaza zajednice država Srbije i Crne Gore. To se odrazilo na fudbal u vidu podela "ko će gde", a tada su čelnici dva saveza seli za to i postigli dogovor nazvan "džentlemski sporazum o međusobnom neuzimanju fudbalera". Pre svega to je značilo da Mirko Vučinić neće igrati za reprezentaciju Srbije. I bi tako.

Sjajnog napadača, koji je tada bio preko potreban srpskoj reprezentaciji, niko nije kontaktirao niti pokušao da ga privoli da obuče dres Srbije. A, zna se kakav je odnos Mirko imao prema Srbiji.

Džentlemski sporazum je bio svetinja. I tako je to trajalo godinama, sve dok Crnogorci nisu zaboravili dogovoreno. Počelo je sa Filipom Stojkovićem i Mirkom Ivanićem, a nastavilo se sa Urošem Đurđevićem i Slobodanom Tedićem (bezuspešno, srećom).

Koliko su se u komšiluku osilili kada su videli da im prolazi uzimanje fudbalera vidi se iz bezobraznog pokušaja vrbovanja jednog od najvećih srpskih talenata! Što je mnogo, mnogo je.

Podsećanja radi - sporazum 2006. godine postigli su Zvezdan Terzić i Dejan Savićević. Srpska strana se držala i dalje drže date reči, što ne može da se kaže za Crnogorce.

Pošto ne znaju, evo definicije džentlemskog sporazuma Džentlmenski sporazum (engl. Gentlemen's agreement) je kavaljerski sporazum, viteški sporazum ili sporazum među gospodom je izraz pod kojim se podrazumeva neformalni i pravno nesankcionirani sporazum izmedu dve ili više strana. Obično se sklapa usmeno, retko kada pismeno. U svoj esenciji džentlmenski sporazum se oslanja na koncept časti, odnosno u slučaju njegovog kršenja, za razliku od ugovora, ne postoje nikakve pravne sankcije.

