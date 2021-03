VLAHOVIĆ ODUŠEVIO NOVOG SELEKTORA Piksi: Ponaša se kao da ima 30 godina!

Novi selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković Piksi nije krio zadovoljstvo zbog sjajnih partija koje su srpski reprezentativci prikazali proteklog vikenda širom Evrope.

U centru pažnje bio je mladi napadač Dušan Vlahović (21), koji blista ove sezone u dresu Fiorentine. Sjajni srpski golgeter upisao je het-trik za poluvreme.

"Ovo su stvari koje su samo plus. Kada Vlahović postigne tri gola za 45 minuta, to njemu povećava samopouzdanje, čini ga važnijim, o njemu se piše, priča. Posebno je važno da on u godištu u kojem jeste, pokazuje zrelost. Ima samo 21 godinu, a ponaša se kao da ima 30, što mu otvara put da napravi fenomenalnu karijeru. Ubeđen sam da može u budućnosti da bude i veoma važan šraf za našu reprezentaciju", rekao je Piksi u intervjuu za Tanjug.

Stojković je istakao da će Srbija igrati ofanzivan fudbal i da na raspolaganju ima sjajne napadače.

"Pored Vlahovića, imamo Jovića, Mitrovića, Despotovića koji trenutno imaju malu minutažu u klubovima, ali to apsolutno ne menja moje mišljenje o njima. Izuzetno ih cenim", istakao je selektor Orlova.

Piksi će debitovati na klupi reprezentacije 24. marta protiv Irske u meču kvalifikacija za SP 2022.

