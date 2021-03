MITAR OTVORENO PODRŽAO LUKU MILIVOJEVIĆA: Sad sam između DVE VATRE, najviše me BOLI što se Srbija olako odriče iskusnih igrača!

Reprezentativac Srbije Aleksandar Mitrović otkrio je da ga je jako zabolela odluka Luke Milivojevića da se posle prvog spiska novog selektora oprosti od reprezentacije Srbije.

Mitrović smatra da je Milivojević jedan od najboljih veznjaka u Premijer ligi i da ga se Srbija olako odrekla.

"Jako veliki gubitak. Strašno mi je žao jer je Luka jedan od najboljih veznih igrača u Premijer ligi. Dao je baš gol za pobedu Kristal Palasa iz penala. Realizovao je 22 od 24 penala, kapiten je godinama, a to govori kakav je igrač, pravi lider. Na sve to, u najboljim je godinama, ima 29 godina. Velika šteta. Imao je svoje razloge, on je takav da ne možete da utičete na njega kada donese odluku", rekao je napadač Fulama u intervjuu za Sputnjik.

Mitrović ne krije da je pokušao da ubedi Luku da promeni odluku.

"Dosta smo pričali, nagovarao sam ga da razmisli, da odloži potez... Nije vredelo. On radi ono što misli da je najbolje za njega, moje je da poštujem. Bilo je tu više razloga, Luka mi je prijatelj, gledam ga kao brata i sve to doživljavam izuzetno emotivno. Između dve vatre sam. Luka - reprezentacija. Sigurno da je bilo neke nepravde prema njemu, najviše me boli što se Srbija olako odriče tako iskusnih igrača. Mislim da kod nas drugačije ljudi gledaju da je neko mator kada ima 28, 29 ili 30 godina. A potpisujem da su to igrači u najboljim godinama. Od 28. do 33. godine, igrači imaju iskustvo i kvalitet, mogu mnogo toga da urade", ističe Mitrović i dodaje:

"Srbija stalno vrši neko podmlađivanje reprezentacije, a igrači u najboljim godinama se olako puštaju. Lako se odričemo velikih fudbalera i imena. Nije to dobro, ali to je neka druga priča".

Srbija će od 24. do 30. marta odigrati tri utakmice u kvalifikacijama za Mundijal u Kataru, a prvi rival Orlovima biće Irska.

