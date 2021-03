(UŽIVO, VIDEO) HOLENDER POGAĐA STATIVU: OFK Bačka - Partizan (0:0)

Prvo poluvreme

10. minut - STATIVA! Holender je šutirao posle dodavanja Obradovića

9. minut - Parađina je pokušao da ugrozi golmana Partizana, ali je udarac bio loš

8. minut - Prvi korner za Bačku, ali bez opasnosti po gol Partizana

2. minut - Vujačič je pokušao posle prekida

1. minut - Utakmica je počela

SASTAVI OFK BAČKA: Milojević, Stojanović, Zdravković, Rađen, Parađina, Pantić, Žakula, Eskić, Mijatović, Ratković, Ašćerić. PARTIZAN : Popović, Miljković, S. Marković, Vujačić, Obradović, Šćekić, Jojić, Asano, Natho, L. Marković, Holender. .

Šef stručnog štaba crno-belih Aleksandar Stanojević ističe da je cilj ekipe da nastavi u istom ritmu u poslednjem susretu uoči reprezentativne pauze i da će izvesti najjači mogući sastav:

’’Sledi nam gostovanje ekipi Bačke, želimo da nastavimo u ovom ritmu u poslednjem susretu pred pauzu. Veliki nam je fokus na ovome, jer vidim da su igrači već na pauzi. Potrebna je maksimalna ozbiljnost, maksimalan respekt, znamo šta moramo da uradimo. Ulazimo u ovaj susret sa najjačim mogućim sastavom, nema kalkulacija. Mladi igrači igraju samo kad zaslužuju. Da li će ih biti pet ili dva, zavisi od toga da li zaslužuju. U ovom trenutku najvažnije mi je da prezentujemo fudbal kakav sada prezentujemo, da pobeđujemo u kontinuitetu i da postižemo golove. Statistika mi je bitna samo ako smo prvi na tabeli. Ekipe koje igraju sa Partizanom uvek su maksimalno motivisane, bez obzira u kakvoj su poziciji. Još je teže, naravno, ukoliko se protivnik bori za opstanak. Ne znamo kakvo će biti vreme, kakav će biti teren, koliko će motivisan biti protivnik, ali se maksimalno ozbiljno pripremamo za sve situacije, fokusirani smo na sve moguće detalje.’’

Šef stručnog štaba domaćeg tima Milan Kuljić ističe da će se njegov tim boriti pošteno do kraja, kao i da će pokušati da parira renomiranom protivniku:

’’Hoćemo pošteno da odigramo do kraja, a da li će to biti dovoljno neka vreme pokaže. Utakmicu u Kruševcu bila je zahtevna i teška, dalje od pristojnog poraza nije se moglo. Raduje me da sam video neke stvari na kojima sam insistirao. Pozitivna energija je smer kome treba da težimo i moramo raditi još jače i marljivije. Kada je reč o našem narednom rivalu Partizanu, tim koji u nastavku prvenstva ima maksimalan učinak i beleži fantastičnu gol razliku, treba maksimalno poštovati. Partizan ima izuzetne ofanzivne prekide i tako otvara mečeve. Imponuje način kako iz poseda napadaju poslednju liniju protivničke odbrane. Moramo biti disciplinovani u igri, naročito u fazi odbrane, i probati da tako pariramo kvalitetnom protivniku.’’

Meč Bačke i Partizana igra se sa početkom u 15 časova.

