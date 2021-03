STVAR JE SVE OZBILJNIJA: Geret Bejl poziva na totalni bojkot

Situacije je kulminirala kada su njegovi reprezentativni saigrači Ben Kabango i Rabi Matondo putem Instagrama dobili uvrede na rasnoj osnovi.

Ova reakcija zvezde Totenhema se nadovezala na potez bivšeg asa Arsenala Tjerija Anrija koji je u znak protesta protiv zloupotrebe društvenih mreža rešio da ih izbriše.

"Mislim da ako se svi ujedinimo u odluci da bojkotujemo društvene mreže i da na taj način pokažemo stav, nešto bi se promenilo. Ako bismo to svi uradili istovremeno, da to ne bude samo nekoliko ljudi, i ako uspemo da uključimo mnogo uticajnih ljudi iz sveta sporta i drugih sfera života u tu kampanju, onda mislim da bi to moglo da pomogne. Ako bi bilo tako ja bih se pridružio akciji", rekao je Bejl.

Zatim je obrazložio negativna iskustva na mrežama.

"Mnogo toga ružnog mi je rečeno prutem društvenih mreža, siguran sam da bi Matondo i Kabango došli kod mene da su želeli moj savet. Razgovarali smo kratko, nisam pitao za sve detalje. Oni su imali razgovor sa ljudima iz saveza, uključena je i policija i istraga je u toku. Sa moje tačke gledišta, pokušavam da što manje koristim mreže jer je na njima jako mnogo otrovnih ljudi koji pokušavaju da te ponize ružnim rečima. Lepa strana je svega je da na taj način možemo da podelimo sa drugima stvari u kojima uživamo, ali uvek je bolje i da ne gledaš komenatre jer je među onima koji ih ostavljaju mnogo groznih ljudi", zaključio je Bejl.

