UŽIVO, VIDEO! ZAOSTALI MEČ ČETVRTFINALA: Crvema zvezda - IMT (16), SASTAVI

Prvo poluvreme

CRVENA ZVEZDA: Popović – Gobeljić, Pankov, Degenek, Rodić – Sanogo – Srnić, Falko, Katai, Ivanić – Falćineli. Trener: Dejan Stanković.

IMT: Katić – Vukašinović, Damjanović, Marković, Zorić – Stefanović, Glišić, Kijevčanin, Stamenić – Lazović, Lučić. Trener: Nebojša Jandrić.

Sastavi

Očekivanja pred još jedan susret na putu do duple krune izneo je šef stručnog štaba Dejan Stanković.

- Pre početka sezone smo postavili jasne ciljeve od kojih ne odustajemo. Na tom putu nam je i IMT, hrabra ekipa koja je dokazala da ne strepi ni od koga. Iako se takmiče rang ispod nas, rade dobre stvari, atraktivni su, ali ponavljam da znamo koji su nam ciljevi. Utakmica dolazi u pravom trenutku. Imali smo dane odmora, pa radili izvanredno i sada je vreme da upalimo motore i da se fokusiramo na takmičenje. Posle toga nas čeka Kruševac, potom večiti derbi - počeo je Stanković.

Otkrio je Stanković i neke detalje vezane za startnu postavu na sutrašnjem meču.

- Još uvek ne znam kojih 11 ću izvesti na teren. Ko god da bude igrao, to ne menja naš način, stil i zahteve. Izvešću najbolji mogući tim, bez reprezentativaca.

Detaljnije se osvrnuo i na zdravstveni bilten, pogotovo na trio koji se oporavio od korona virusa.

- Sanogo, Falko i Falćineli su dobro radili i jedini su koji nisu imali odmor. Propustili su mnogo zbog kovida, ali su sada dobro i konkurisaće za tim.

Beleže fudbaleri Crvene zvezde sjajne uspehe i u dresu nacionalnih timova koje predstavljaju.

- Znam koliko Benu znači što je napravio istorijski uspeh sa Komorima. Kanga je takođe sjajan u dresu Gabona, nemam primedbe na njegov odnos prema grupi i igri, mislim da je i on napredovao ove godine. Tu je i Gajić, nisam iznenađen što ima minutažu u nacionalnom timu, iako su se mnogi začudili. Njegov rast je evidentan i nadam se da će još neki fudbaler završiti na spisku selektora Stojkovića. Apropo reprezentacije Srbije, vidi se duh i energija, kao i poboljšanje u igri i na momente je to bilo fenomenalno. Ka tome treba da se teži. Selektor je imao malo vremena da sve to uklopi i siguran sam da će svakim sledećim okupljanjem to biti još bolje - zaključio je Stanković.

