STANKOVIĆ BEZ PARDONA: O derbiju ne razmišljam, za Zvezdu je Napredak sada najvažniji, Milunović će biti dobro!

Dejan Stanković, trener fudbalera Crvene zvezde, smatra da je utakmica u Kruševcu (subota, 17.00) od velikog značaja za klub. Nastavak pobedonosnog niza donosi mir i sigurnost pred "večiti derbi" sa Partizanom u sredu.

- Drago mi je što gostujem u fudbalskom gradu na jednom lepom stadionu. Poslednji put sam bio 2012. godine kada se igralo finale kupa i to na štakama kada sam operisao tetivu. To je bila moja poslednja godina igračke karijere. Bilo je to jedno lepo veče u Kruševcu, Zvezda je dobila Borac iz Čačka u finalu Kupa Srbije sa 2:0. Vežu me lepa sećanja za taj stadion i verujem da će predstojeća utakmica biti jedan dobar izazov - započeo je šef stručnog štaba Dejan Stanković.

foto: www.crvenazvezdafk.com/Nikola Mitic

Trener Crvene zvezde prokomentarisao je Napredak i izneo mišljenje o gostovanju „pod Bagdalom“.

- Napredak je opasan protivnik i očekuje nas jedno teško gostovanje. Nedostajaće navijači, obično je stadion bio pun i bila je prava fudbalska atmosfera. Oni imaju svoj cilj i svoje planove, a to je borba za srednji deo tabele. Znamo šta nam je činiti i to ponavljam od početka sezone. Vratili su se svi iz reprezentacije, skoro svi su se oporavili. Videćemo kakva će situacija biti sa Milunovićem, ali i to ide dobrim putem. Nadam se da će vrlo brzo biti u konkurenciji za sastav. Skoro svi smo na broju i biće mi izazov da odaberem startnih jedanaest fudbalera.

foto: Www.crvenazvezdafk.com/Nikola Mitić

Šef stručnog štaba Crvene zvezde u potpunosti je fokusiran na sutrašnji duel.

- Ne razmišljam o Partizanu u ovom trenutku. Tako klasifikujemo stvari od početka, imamo prvenstvo i kup, imali smo evropske utakmice. Nije nijedna utakmica velika ili mala. Igraćemo jedan tvrd meč, ali namestili smo glavu za svaki sledeći duel, a i za ovu utakmicu koja nam donosi tri boda i mir.

foto: www.crvenazvezdafk.com/Nikola Mitic

Osvrnuo se Stanković i na učinak reprezentativaca iz Crvene zvezde za vreme pauze.

- Svi igrači su se vratili posle obaveza u reprezentaciji i skoro svi su zdravi. Drago mi je da su zadovoljni svojim nastupima za nacionalne timove. Kanga i Ben su napravili lepe istorijske uspehe za svoje države. Takođe, drago mi je zbog Gajića koji je debitovao za „A“ selekciju i odigrao jednu dobru utakmicu. Vratio se sa puno elana iz naše reprezentacije, što je još jedan dokaz da je Dragan Stojković Piksi uradio odličan posao sa timom i na tome mu čestitam. Želim mu puno sreće u nastavku kvalifikacija. Takođe, ekipi su se priključili Borjan i Gavrić. Ulazimo sa jednom lepom atmosferom u pedesetak dana završnice, gde možemo dosta toga da dobijemo.

foto: Www.crvenazvezdafk.com/Nikola Mitić

Povratak Filipa Falka, Dijega Falćinelija, Seku Sanoga i Aksela Bakajoka od velikog je značaja za Crvenu zvezdu.

- Falku i Falćineliju sigurno znače golovi. Mislim da su Falko i Bakajoko imali pehove i male povrede koji su ih odvojile jedan period od terena, kao što je na primer povreda kolena Bakajoka protiv Milana. Takođe, Falko se prvo povredio u Subotici, a onda dobio i korona virus. Nikako da uhvate pravi takmičarski ritam, ali sada će svakako biti prilike jer je pred nama dosta utakmica. Zadovoljan sam načinom na koji treniraju, kao i kako se ponašaju. Drago mi je zbog Falka što je već na drugom, trećem nastupu postigao pogodak, to će mu puno značiti zbog samopouzdanja i rada. Što se tiče Sanoga, on je pravi lav, pošten momak, koji stoprocentno daje sve od sebe na terenu. Sa njim u ekipi imamo izvanredan balans. Ukoliko hoćemo da igramo napadački, on je momak koji drži tas veznog reda u svojim rukama i sa njim Crvena zvezda dosta dobija na kvalitetu igre - zaključio je Dejan Stanković.

Kurir sport