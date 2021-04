TRESE SE GRČKA! Intervju Vranješa Kuriru UDARNA VEST DANA u Atini! Traže se kazne, AEK ostaje bez 10 bodova... POTPUNO LUDILO!

Fudbalski zemljotres u Grčkoj! Intervju Ognjena Vranješa na Kurir TV uzdrmao je Atinu do te granice da se najavljuju istrage i žestoke kazne za AEK!

Ovaj klub iz prestonice već je bio predmet pisanja tamošnjih medija i ujedno istrage Fudbalskog saveza Grčke, pa su reči fudbalera iz Banja Luke dodatno dobile na težini. Kurir je pokrenuo tabu temu o nameštanjima u srpskom fudbalu, a jedan od gostiju u emisiji "Usijanje dana" bio je i Vranješ.

Iskusni fudbaler imao je šta da kaže o tome, ali za područje gde je ostavio veliki trag - grčka liga.

foto: Kurir sport

- Imao sam to iskustvo dok sam igrao za AEK. Sedeo sam kod kuće jedno veče, zvonio mi je telefon. Ispostavilo se da je to bio jedan fudbalski menadžer iz Srbije. Pokušao je da namesti utakmicu za koju dobro svi znaju. To je bila utakmica kada je predsednik PAOK Savidis vadio pištolj. To je bila utakmica za titulu prvaka Grčke između PAOK i AEK. Pokušao je da mi preti. Nisam pristao na to, obavestio sam klub o čemu se radi. Moji iz kluba su reagovali - rekao je Vranješ i uzburkao duhove.

foto: Kurir sport

U Atini od tada nema mira. Ionako napeta situacija oko AEK postala je još dramatičnija. Udarna vest svih sportskih medija je Vranješov interjvu Kuriru, isto je na gotovo svima sajtovima, a čak se prave i specijalne emisije na temu - AEK, predsednik ovog kluba i nameštanja. Mediji spekulišu da će klub iz Atine zbog nečasnih radnji predsednika i njegovog tima ostati bez čak 10 bodova! Vranješove reče samo su dodatno bacile senku na "radove" AEK van terena...

Ne veruju svojima - Srbin im sudio derbi kola! Olimpijakos je proteklog vikenda deklasirao posrnuli AEK sa čak 5:1 (4:0). Nama je ovaj meč zanimljiv iz razloga što je glavni sudija bio Srđan Jovanović. Grci imaju VAR tehnologiju, ali bez obzira na to stranci su obavezni za sve derbije.

AEK: Prvi put to čujemo... Na reči Vranješa u intervjuu Kuriru ogasio se i AEK. - Prvi put to čujemo - poručio su šturo iz atinskog kluba bez daljih detalja.

Kurir sport / Miloš Bjelinić