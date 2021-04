OVO JE S**NJE, TADIĆ NIJE KRIV, JA SAM! Saigrač kapitena Srbije preuzeo krivicu za poraz Ajaksa!

Holandski klub je poražen nakon preokreta, iako je na poluvremenu vodio sa 1:0

Šerpen nije bio baš u elementu na ovom meču, a vrhunac je dostigao u 57. minutu meča.

Tada ga je iz slobodnog udarca primio kiks gol, kakav nije smeo, koji je najavio potpuni preokret.

"To je sr**e, ali ne bežim od svoje odgovornosti. Ovo je sudbina golmana, to se dešava. Naravno da je teško kada se to dogodi u četvrtfinalu. Ja sam odgovoran za ovaj loš rezultat", rekao je on posle utakmice.

Pored Šerpena, deo krivice za poraz nosi i srpski reprezentativac Dušan Tadić, pošto je promašio penal pri rezultatu 1:0.

Kurir sport