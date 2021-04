UŽIVO: ZVEZDA-RADNIK (17h), polufinale Kupa Srbije, crveno-beli napadaju duplu krunu! Stanković izveo najjači sastav!

POZNATI SU I SASTAVI TIMOVA:

CRVENA ZVEZDA: Borjan – Gajić, Milunović, Degenek, Rodić – Sanogo, Kanga – Ben, Ivanić, Katai – Falčineli

RADNIK: Ranđelović - Bogdanovski, Radmanovac, Jokić, Stojanović - Oreščanin, Biber, Stamenković, Subotić, Spasić - Makarić.

Trener fudbalera Crvene zvezde Dejan Stanković rekao je u najavi meča da bi voleo da njegova ekipa u predstojećem polufinalu Kupa Srbije protiv Radnika ponovi 50 odsto onoga što je odigrala prošle subote protiv istog rivala.

"Bila je to čudna utakmica. Voleo bih da ponovimo 50 odsto od onog što smo odigrali prošle subote. Imali smo fantastičnu statistiku, šutirali smo 35 puta na gol, 17 u okvir, uz posed lopte, šanse koje smo imali...Neka sutra bude kao prošle subote", rekao je Stanković, prenosi klub.

Fudbaleri Zvezde su prošlog vikenda pobedili Radnik na svom terenu sa 2:1 u utakmici Super lige Srbije, a već sutra ponovo igraju protiv istog rivala, ovog puta u polufinalu nacionalnog Kupa.

foto: www.crvenazvezdafk.com/Nikola Mitic

Stanković je naveo da njegova ekipa nije uvežbavala penala, ali prekide jeste.

"Nismo vežbali izvodjenje jedanaesteraca. Videćemo ko će šutirati, ako dodjemo u tu situaciju. Penal nije promašio samo onaj koji ga nije izvodio. Bude mi žao kad igrači promaše, vidim da im je krivo posle meča. U svakom slučaju, prvi izvodjač je Katai", rekao je Stanković.

"Što se prekida tiče, imamo mnogo igrača sa dobrom nogom. Mogu da centriraju Ben, Katai, Kanga, Nikolić koji je to fantastično činio protiv Radnika. Fenomenalni su to izvodjači, bez obzira na to da li je u pitanju korner ili faul oko šesnaesterca", dodao je trener Zvezde.

Na svu sreću, kako je naveo, ima fudbalere koji su "hrabri skakači, jer su zone koje Zvezda napada zaista opasne".

"Može da dodje do sudara, ali hrabri smo i uvek posle prekida idemo na gol. Kao igrač sam uvek verovao u prekide i naučio sam da jedan takav udarac može da te dovede do pozitivnog ili negativnog ishoda", rekao je Stanković

U Kupu Srbije ne važi ograničenje oko "bonus" igrača, ali Stankoviću to pravilo ne predstavlja problem.

"Nisam se opterećivao time ko je 'bonus' igrač nikad. Kod mene su mladi igrali i kada nije postojalo to pravilo. Prošle sezone u utakmicama protiv Čukaričkog, Vojvodine, Partizana, počinjali smo sa Petrovićem, Nikolićem i Gavrićem. Nemam problem s tim, oni ako dobro i pošteno rade i zaslužuju da igraju - dobiće priliku, bez obzira na godine", rekao je Stanković.

foto: Starsport

"Drago mi je što su svi zdravi i što su mi na raspolaganju. Imam slatke muke", zaključio je trener Zvezde.

Utakmica se igra od 17.00 na stadionu "Rajko Mitić".

Ukoliko bude nerešeno nakon 90 minuta, neće biti produžetaka, već će se odmah izvoditi jedanaesterci.

U drugom polufinalu sastaju se branilac trofeja Vojvodina i Partizan od 19.05h

Finale je na programu 25. maja

Kurir sport